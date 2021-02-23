اولویت بندی دریافت واکسن کرونا شفاف اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی امروز شورای شهر ضمن تبریک اعیاد پیش رو گفت: همه در جریان نامه‌ای که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده و در آن درخواست قرار گرفتن هنرمندان در اولویت دریافت واکسن کرونا مطرح شده بود، قرار دارید. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی را در پی داشت و خوشبختانه با موضع‌گیری به موقع هنرمندان مردمی نیز همراه و مشخص شد آنچه گفته شده دستکم مطالبه‌ای جدی از سوی اکثریت هنرمندان کشور نبوده است.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: تذکر اینجانب خطاب به شهرداری تهران و ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت است. لازم است این ستاد اولویت‌های خود برای واکسن کرونا را به طور شفاف و با اعلام ظرفیت و اسامی دریافت کنندگان واکسن اعلام کند و شهرداری تهران هم باید ترتیبی اتخاذ کند تا کارگران شهرداری، رانندگان تاکسی، اتوبوس، راهبران قطارهای مترو، کارمندان و مأموران ایستگاه‌های مترو، پاکبانان، کارمندان میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های بزرگ، آتش‌نشانان، کارمندان بهشت زهرا و تمام کسانی که به عنوان کارمندان شهرداری در صف اول مقابله با کرونا هستند، جزو اولویت‌های اول دریافت واکسن قرار بگیرند.

نظری تصریح کرد: چرا که این عزیزان در تمام روزهایی که گروه‌های مختلف شهروندان با محدودیت یا کاهش ساعات کاری همراه بودند، با حداکثر توان در حال ارائه خدمات به شهروندان بودند و متأسفانه تعدادی از آنان نیز به کرونا مبتلا شده و حتی مواردی نیز جان خود را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: لازم است شهرداری تهران با استفاده از هر ابزاری که در اختیار دارد، رایزنی و پیگیری‌های خود را آغاز کند و از طرف دیگر نیز ستاد ملی مقابله با کرونا نیز به جای اختصاص واکسن به مسئولان و غیره، آن را در مرحله اول به شهروندانی اختصاص دهد که به خدمت رسانی به شهروندان دیگر مشغول بوده و در معرض آسیب کرونا قرار دارند.