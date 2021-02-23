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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

نظری:

اولویت بندی دریافت واکسن کرونا شفاف اعلام شود

اولویت بندی دریافت واکسن کرونا شفاف اعلام شود

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: لازم است ستاد مقابله با کرونا اولویت‌های خود برای دریافت واکسن را به طور شفاف اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری در جلسه علنی امروز شورای شهر ضمن تبریک اعیاد پیش رو گفت: همه در جریان نامه‌ای که اخیراً در فضای مجازی منتشر شده و در آن درخواست قرار گرفتن هنرمندان در اولویت دریافت واکسن کرونا مطرح شده بود، قرار دارید. نامه‌ای که واکنش‌های زیادی را در پی داشت و خوشبختانه با موضع‌گیری به موقع هنرمندان مردمی نیز همراه و مشخص شد آنچه گفته شده دستکم مطالبه‌ای جدی از سوی اکثریت هنرمندان کشور نبوده است.

عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: تذکر اینجانب خطاب به شهرداری تهران و ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت است. لازم است این ستاد اولویت‌های خود برای واکسن کرونا را به طور شفاف و با اعلام ظرفیت و اسامی دریافت کنندگان واکسن اعلام کند و شهرداری تهران هم باید ترتیبی اتخاذ کند تا کارگران شهرداری، رانندگان تاکسی، اتوبوس، راهبران قطارهای مترو، کارمندان و مأموران ایستگاه‌های مترو، پاکبانان، کارمندان میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های بزرگ، آتش‌نشانان، کارمندان بهشت زهرا و تمام کسانی که به عنوان کارمندان شهرداری در صف اول مقابله با کرونا هستند، جزو اولویت‌های اول دریافت واکسن قرار بگیرند.

نظری تصریح کرد: چرا که این عزیزان در تمام روزهایی که گروه‌های مختلف شهروندان با محدودیت یا کاهش ساعات کاری همراه بودند، با حداکثر توان در حال ارائه خدمات به شهروندان بودند و متأسفانه تعدادی از آنان نیز به کرونا مبتلا شده و حتی مواردی نیز جان خود را از دست داده‌اند.

وی تاکید کرد: لازم است شهرداری تهران با استفاده از هر ابزاری که در اختیار دارد، رایزنی و پیگیری‌های خود را آغاز کند و از طرف دیگر نیز ستاد ملی مقابله با کرونا نیز به جای اختصاص واکسن به مسئولان و غیره، آن را در مرحله اول به شهروندانی اختصاص دهد که به خدمت رسانی به شهروندان دیگر مشغول بوده و در معرض آسیب کرونا قرار دارند.

کد مطلب 5154212
ساناز باقری راد

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      0 1
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      بهتر است اعضای شورای شهر تهران هر کس در تخصص خود حرف بزند و الویت بندی را بسپار به اهل آن که همان ستاد مبارزه با کرونا است تا موجب هرج و مرج و عدم رسیدن واکسن به افراد واجد شرایط نشویم
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵
      5 0
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      باز هم وزیر بهداشت دیرجنبید مثل قم و خوزستان از طرف عراق پر از کرونا شد حالا خوزستانی ها هر روز وارد تهران به بهانه ی دکتر رفتن میشوند راهشان اببندید

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