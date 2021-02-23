به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با حضور در نمایشگاه بین‌المللی تلکام ۹۹ که از ۵ تا ۸ اسفندماه ۹۹ در سالن ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، آخرین محصولات، خدمات و دستاوردهای خود در حوزه‌های مختلف تکنولوژی‌های ارتباطی، صنعت دیجیتال و هشت ماه یکه‌تازی در ارائه اینترنت نسل پنجم (۵G) در کشور را معرفی می‌کند.

نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری‌اطلاعات و راه حل‌های نوآورانه، صبح امروز سه‌شنبه ۵ اسفند ۹۹، با حضور مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح می‌شود و شرکت‌های بزرگ مخابراتی کشور از جمله ایرانسل، ارائه‌دهندگان سرویس‌های اینترنتی و همچنین فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن حضور خواهند داشت.

ایرانسل در این نمایشگاه بین‌المللی، با واحدهای دیجیتال، ایرانسل‌لبز، بازاریابی، کسب‌وکار سازمانی، تدارکات و خدمات مشتریان حضور خواهد داشت تا آخرین خدمات، محصولات و دستاوردهای خود از جمله هشت ماه یکه‌تازی در ارائه اینترنت نسل پنجم (۵G) در کشور، مودم‌های بومی ۴G و ۵G، سامانۀ خدمات API برای توانمندسازی کسب و کارها «یلوهاب» (Yellow Hub)، سامانۀ تبلیغات دیجیتال «یلو ادوایز» (Yellow Adwise)، پلتفرم آموزش آنلاین و برگزاری نشست‌های مجازی و وبینار «دانا پلاس»، شتاب دهندۀ کهکشان، سرویس تماس از طریق شبکۀ LTE (VoLTE)، خدمات شارژ اضطراری، سیستم گفتگوی ناهمگام (POC)، مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، خدمات ابری سازمانی سیرنگ و موبایل سازمانی (FMC/MVPN) حضور خواهد داشت.

همچنین در حاشیۀ این رویداد، تفاهم‌نامه‌هایی میان ایرانسل و دیگر شرکت‌ها با محوریت فعالیت‌های B۲B منعقد خواهد شد.

رویداد بین‌المللی مخابرات، فناوری‌اطلاعات و راه‌حل‌های نوآورانه (تلکام ۹۹)، سه‌شنبه ۵ تا جمعه ۸ اسفند ۹۹، از ساعت ۹ تا ۱۷ در سالن ۲۷ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد.