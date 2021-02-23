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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۴:۳۵

معاون فرهنگی ستاد کانون های مساجد خبرداد؛

شرکت بیش از ۴۰ هزار نفر در دوره‌های آموزش کارآفرینی

شرکت بیش از ۴۰ هزار نفر در دوره‌های آموزش کارآفرینی

سعادتی گفت: یکی از اهداف رواق کارآفرینی آموزش کارآفرینی است که این مهم با تهیه محتوای آموزشی و بارگذاری آن در سامانه بچه‌های مسجد دنبال شد و بیش از ۴۰ هزار نفر در این دوره نام نویسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سعادتی با اعلام ایجاد بانک اطلاعات کسب و کار در کانون‌های مساجد، گفت: بیش از هزار کانون، کسب و کار ایجاد شده خود را در سامانه بچه‌های مسجد به ثبت رسانده اند.

معاون فرهنگی ستاد کانون‌های فرهنگی مساجد کشور افزود: این کسب کارها مربوط به حوزه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی، آموزشی، خدماتی، عمرانی و آبادانی می‌شود که در بخش خدماتی می‌توان به مشاغلی چون نانوایی و تولید ماسک و همچنین در بخش عمرانی می‌شود به فعالیت‌های جهادی مانند نوسازی و بهسازی و احداث و در بخش فرهنگی می‌توان به فعالیت‌هایی چون فروش محصولات فرهنگی هنری، تولید محتوای فرهنگی و … اشاره کرد.

وی به شرکت بیش از ۴۰ هزار نفر در دوره‌های کارآفرینی اشاره و تاکید کرد: یکی از اهداف رواق کارآفرینی آموزش کارآفرینی است که این مهم با تهیه محتوای آموزشی و بارگذاری آن در سامانه بچه‌های مسجد دنبال شد و بیش از ۴۰ هزار نفر در این دوره نام نویسی کردند که در نهایت بیش از ۲۶ هزار نفر در آزمون پذیرفته و به مرحله بعد راه یافتند.

سعادتی با بیان اینکه در رواق دانش چهار شاخص تعریف شده است، گفت: فراخوان ایده‌های فرهنگی هنری، برگزاری کلاس‌های آموزشی، حمایت از طرح‌های بومی و برگزاری دوره آموزش مجازی در همه رواق‌های دوازده گانه دنبال شد.

معاون فرهنگی ستاد فهما با بیان اینکه بیش از ۵ هزار ایده در طرح ملی ایران قوی ثبت شده است، اظهار داشت: این ایده‌ها در طرح ملی «ایران قوی» به تفکیک ۱۲ رواق ثبت شده است. در بخش کلاس‌های آموزشی نیز قریب به ۲۹ هزار کلاس به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5154265
فاطمه علی آبادی

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