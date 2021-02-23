به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سعادتی با اعلام ایجاد بانک اطلاعات کسب و کار در کانون‌های مساجد، گفت: بیش از هزار کانون، کسب و کار ایجاد شده خود را در سامانه بچه‌های مسجد به ثبت رسانده اند.

معاون فرهنگی ستاد کانون‌های فرهنگی مساجد کشور افزود: این کسب کارها مربوط به حوزه‌های مختلف فرهنگی، تربیتی، آموزشی، خدماتی، عمرانی و آبادانی می‌شود که در بخش خدماتی می‌توان به مشاغلی چون نانوایی و تولید ماسک و همچنین در بخش عمرانی می‌شود به فعالیت‌های جهادی مانند نوسازی و بهسازی و احداث و در بخش فرهنگی می‌توان به فعالیت‌هایی چون فروش محصولات فرهنگی هنری، تولید محتوای فرهنگی و … اشاره کرد.

وی به شرکت بیش از ۴۰ هزار نفر در دوره‌های کارآفرینی اشاره و تاکید کرد: یکی از اهداف رواق کارآفرینی آموزش کارآفرینی است که این مهم با تهیه محتوای آموزشی و بارگذاری آن در سامانه بچه‌های مسجد دنبال شد و بیش از ۴۰ هزار نفر در این دوره نام نویسی کردند که در نهایت بیش از ۲۶ هزار نفر در آزمون پذیرفته و به مرحله بعد راه یافتند.

سعادتی با بیان اینکه در رواق دانش چهار شاخص تعریف شده است، گفت: فراخوان ایده‌های فرهنگی هنری، برگزاری کلاس‌های آموزشی، حمایت از طرح‌های بومی و برگزاری دوره آموزش مجازی در همه رواق‌های دوازده گانه دنبال شد.

معاون فرهنگی ستاد فهما با بیان اینکه بیش از ۵ هزار ایده در طرح ملی ایران قوی ثبت شده است، اظهار داشت: این ایده‌ها در طرح ملی «ایران قوی» به تفکیک ۱۲ رواق ثبت شده است. در بخش کلاس‌های آموزشی نیز قریب به ۲۹ هزار کلاس به ثبت رسیده است.