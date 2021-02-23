به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت‌الله رهنورد اظهار کرد: در راستای خدمات مطلوب‌تر دو خودرو وانت دوکابین به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان به تجهیزات آتش‌نشانی شهرداری شهرکرد افزوده شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد با بیان اینکه مهار آتش، نجات جان انسان‌ها و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی از جمله مهم‌ترین وظایف سازمان آتش‌نشانی است، گفت: به‌دنبال ارتقا ایمنی و رفاه مردم در شهر هستیم.

وی با اشاره به اهمیت به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات آتش‌نشانی شهرکرد افزود: خوشبختانه در سال‌جاری برای تکمیل ماشین‌آلات و سایر تجهیزات مورد نیاز سازمان آتش‌نشانی، شهرداری شهرکرد ورود خوبی داشته است، اما با توجه به هزینه‌های بالای خریداری این امکانات، تهیه حجم بالای تجهیزات از توان شهرداری خارج است.

رهنورد با بیان اینکه شهر شهرکرد از شهرهای با ارتفاع بالا در چهارمحال و بختیاری است، عنوان کرد: امروز خریداری یک نردبان بلندمرتبه هزینه زیادی برای شهرداری در بردارد و شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند این منابع را تأمین کند، نیاز است مدیریت استان و سازمان مدیریت بحران پشتیبان شهرداری باشند.