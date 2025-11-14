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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

آتش گرفتن انبار پلاستیک کارخانه برفاب شهرکرد

آتش گرفتن انبار پلاستیک کارخانه برفاب شهرکرد

شهرکرد- آتش‌نشانی شهرکرد گفت: انبار پلاستیک کارخانه برفاب شهرکرد طعمه حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رهنورد رئیس آتش‌نشانی شهرداری شهرکرد گفت: امروز انبار پلاستیک کارخانه برفاب آتش گرفت.

رهنورد افزود: هم اکنون با همکاری مأموران آتش نشانی آتش اطفا شد.

وی بیان داشت: علت آتش سوزی در دست بررسی است.

کد مطلب 6655346

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