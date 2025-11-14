آتش گرفتن انبار پلاستیک کارخانه برفاب شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهنورد رئیس آتشنشانی شهرداری شهرکرد گفت: امروز انبار پلاستیک کارخانه برفاب آتش گرفت.
رهنورد افزود: هم اکنون با همکاری مأموران آتش نشانی آتش اطفا شد.
وی بیان داشت: علت آتش سوزی در دست بررسی است.
شهرکرد- آتشنشانی شهرکرد گفت: انبار پلاستیک کارخانه برفاب شهرکرد طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رهنورد رئیس آتشنشانی شهرداری شهرکرد گفت: امروز انبار پلاستیک کارخانه برفاب آتش گرفت.
رهنورد افزود: هم اکنون با همکاری مأموران آتش نشانی آتش اطفا شد.
وی بیان داشت: علت آتش سوزی در دست بررسی است.
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