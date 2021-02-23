رسیدن به فوز شهادت نیازمند دو بال خدمت به دین و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین هفته از طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی و «محمدرضا سوقندی» مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور ایثارگران صبح امروز سه‌شنبه ۵ اسفند برگزار شد.

در این آئین که با ارتباط زنده تصویری وزیر با استان خوزستان شهرستان گتوند همراه بود از خانواده شهید «محمد تاج‌بخش» تجلیل شد.

سید عباس صالحی طی سخنانی با بیان اینکه استان خوزستان سرزمین پیامبران الهی و سرزمین تشیع است، اظهار کرد: با انقلاب اسلامی و دوره دفاع مقدس، یک پرچم و تابلوی دیگر به تابلوهای زرین استان خوزستان این سرزمین جهاد و شهادت و به تعبیر من کربلای ایران اضافه شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اگر کربلا برای تاریخ تشیع منطقه‌ای ملکوتی و آسمانی است و هیچ جای زمین و آسمان با آن قابل مقایسه نیست، خوزستان هم کربلای ایران شد و این افتخاری است برای این خاک و مردم تا پایان حیات بشری و بلکه در سرای باقی و قیامت صغری و کبری محسوب می‌شود.

وی افزود: این دژ پایدار ماند و ایران و انقلاب اسلامی نیز پایدار ماند، اسلام و تشیع در این سرزمین پایدار ماندند؛ اگر این دژ فرو می‌ریخت معلوم نبود که امروز ایران، حتی اسلام و تشیع در فضایی که مورد نظر پیامبر و اهل بیت (ع) بود چه مسیری را طی می‌کرد.

خوزستان؛ باغ موزه دفاع مقدس و سرزمین جهاد و شهادت

صالحی تصریح کرد: مقاومت گسترده‌ای که در قطعه قطعه استان خوزستان، از دشت آزادگان، خرمشهر و آبادان گرفته تا دیگر مناطق دیگر اتفاق افتاد فراموش ناشدنی است؛ وقتی به جغرافیای طبیعی دفاع مقدس می‌نگریم، در می‌یابیم ۷۰ درصد آن در خوزستان رخ داده و با این نگاه، خوزستان باغ موزه طبیعی دفاع مقدس است و از این منظر اگر به زمین و فضای ارزشی و جهادی دفاع مقدس بنگریم، بخش اصلی زمین دفاع مقدس در این استان رخ داده است.

وی با اشاره به سخنان امام جمعه استان خوزستان در رابطه با شهادت ۷۰ شهید از یک دبیرستان در شهرستان گتوند گفت: این وقایع در نگاه نخست اسطوره و افسانه می‌نمایانند اما واقعیتی تاریخ‌ساز محسوب می‌شوند.

صالحی با بیان اینکه ما استان خوزستان را به عنوان سرزمین جهاد و شهادت ایران می‌شناسیم، گفت: خوزستان سرزمین مظلومیت ایران است در دوره جهاد و شهادت است، البته در ابعاد مختلفی می‌توان در این عرصه مصداق آورد از جمله حملات موشکی و بمباران‌های شهری که خوزستان رتبه اول را داشت و ۳۱۵۰ شهید موشکی تقدیم انقلاب اسلامی کرد؛ همچنین شهرهای دزفول، اندیمشک اهواز و دیگر مناطق استان وضعیت مشابهی داشتند و این مطلبی نیست که انسان بخواهد برایش گواه و شاهد بیاورد. قیصر امین پور در شعر معروف خود با عنوان «شعری برای جنگ» چنین سروده است: «اینجا دیوار هم دیگر پناه پشت کسی نیست / کاین گور دیگری است که استاده است در انتظار شب دیگر ستارگان را…».

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بیش از ۲۰ عملیات شامل شکست حصر آبادان، بیت المقدس، خیبر، والفجرهای متعدد، کربلاهای چهار و پنج و … در خوزستان به وقوع پیوستند و بخش قابل توجهی از تاریخ پر حماسه و به یادماندنی دفاع مقدس در استان خوزستان و با سرداران شهید و شاهدان زنده جنگ بود که رقم خورد؛ همه این موارد دِین ایران به خوزستان را بیش از پیش آشکار می‌کند، خوزستانی که پایدار بوده و خواهد ماند و امروز نیز توفیق شد تا در آستانه ولادت حضرت امیر (ع) به عنوان پدر امت و پدر شهدا در محضر پدر شهید تاج بخش باشیم.

وی در بخش دیگری از مباحث خود اظهار کرد: وقتی حیات شهدا را در هر جلسه از این سلسله جلسات بررسی و نگاه می‌کنیم، همواره به مصادیق و نمونه‌های بیشتری از منش و سیره آن دلاوران می‌رسیم، اساساً به نظر می‌رسد که جریان حرکت به سوی شهادت و رسیدن به فوز شهادت دو بال دارد، نخست خدمت به مردم و دیگری خدمت به دین؛ آنچنان که شهید مدافع حرم «محمد تاج‌بخش» به مسجد و تربیت و ارزش‌های دینی نوجوانان و جوانان و نیز خدمت به مردم توجهی ویژه داشت و این دو بال را با جهت‌گیری اخلاص به مقصد رسانده است که البته این سیره همه شهدا است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه ضمن تقدیر از ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در برگزاری طرح ملی سه شنبه‌های تکریم گفت: این طرح برای من توفیق شخصی بود که طی ارتباط حضوری و مجازی ممکن شد. تاکنون ذیل این طرح ۳۵ هزار خانواده شهید تکریم شدند. ارتباط با خانواده شهدا در واقع سبب کسب فیض ما می‌شود و اینکه بتوانیم بهره‌ای از وجود و فیوضات کثیر و معنوی آنها ببریم و دریچه‌ای از نور به سویمان باز شود.

در ادامه این آئین، حجت‌الاسلام ارزانی، طی سخنانی با اشاره به قطعه‌ای از یکی از اشعار «پولس سلامه» در وصف حضرت امیر (ع) گفت: او در این شعر چنین می‌سراید: «لا تَقُل شیعةٌ هواةُ علٍّی / إنَّ کلَّ منصفٍ شیعیًا / هُوَ فخرُ التاریخِ لا فخرَ شعبٍ یَصطَفِیهِ ویَدعِیهِ وَلِیًَّا / ذِکْرُه إن عَری وجومَ اللیالی شقّ فی فلقة الصباح نَجیّا / یا علیَّ العصورِ هذا بیانی صِغتُ فیه وحیَ الإمام جلیّا…». این شعر گرچه کمی طولانی است اما به درستی بیان کرده است که هر انسان منصفی اگر صفحات تاریخ را تورق کند به یک فخر می‌رسد و آن نام مبارک حضرت امیر (ع) است. این شاعر در پایان سروده خود می‌گوید: «جَلجَلَ الحقُ فی المسیحی حتی صَارَ مِن فَرطِ حُبِهِ عَلَویًّا / أنا مَن یَعشقُ البطولةَ والإلهامَ والعدلَ والخلقَ الرَضِیَّا» به این معنا که آنچنان حقانیت در دل یک مسیحی تجلی یافت که به وجود مقدس او من هم علوی شدم.

طرح ملی سه شنبه‌های تکریم از منزل کدام شهید کلید خورد؟

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه با اشاره به برگزاری هجدهمین هفته از طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم گفت: این طرح ۱۰ تیر امسال با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و در منزل شهیدان خالقی پور و تجلیل از مادر این شهیدان کلید خورد.

وی ضمن قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری هجده جلسه از طرح ملی سه شنبه‌های تکریم گفت: این حرکت صرفاً برگزاری هجده جلسه نبود، بلکه دقیقاً بر اساس آمار سامانه بچه‌های مسجد از زمان آغاز طرح در سراسر کشور ۳۵ هزار و ۴۶۱ شهید در این حرکت فرهنگی تجلیل شدند؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۴ جلسه پیاپی هفتگی و سپس ۴ جلسه به صورت ماهانه تا اسفند ماه در این سلسله جلسات حضور داشت که جای تقدیر دارد. همچنین در این مسیر ائمه جماعات، مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و بچه‌های مسجد پای کار بودند.

حجت الاسلام ارزانی گفت: کتاب «شکوه کرامت» روایت ۱۴ جلسه نخست طرح ملی «سه شنبه‌های تکریم» تدوین شده که تقدیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شود.

وی در ادامه ضمن تقدیر از «محمدرضا سوقندی» مشاور امور ایثارگران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: از تمامی خبرنگاران و رسانه‌های جمعی، صدا و سیما و به ویژه خبرگزاری شبستان که پوشش مطلوبی از این طرح داشتند، تقدیر می‌کنیم، همچنین از همکاران ستاد مرکز و ستادهای استانی فهما که در این ۱۸ هفته همکاری ویژه داشته‌اند، کمال قدردانی را داریم که در این مسیر ما را همراهی کردند.

این گزارش می‌افزاید در بخش دیگری از این نشست، «محمد جوروند» با بیان اینکه شهادت تاج ملکوت و ریسمان زمینیان به سوی «فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍ» است، به دلاورمردی شهدای استان خوزستان اشاره کرد و گفت: خوزستان سرزمین خون و شهادت، معراج کبوتران خونین‌بال هشت سال دفاع مقدس و حریم حرمت شهیدان حرم حسینی و زینبی است، قطعه‌ای از آسمان که در قوس نزول بر اینجا حبوط کرده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان گفت: سه‌شنبه‌های تکریم، چشمه‌سار شست و شوی اهل زمین و آسمانیان است و امروز این سه شنبه با نام شهید «محمد تاج بخش» بخش پیوند خورد، همزمانی این پاسداشت با نزدیک بودن ۱۸ اسفند سالروز تشکیل کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را نباید ساده انگاشت چراکه این شهید خود مدیر کانون فرهنگی هنر گتوند بود، این انتخاب پیش از آنکه انتخابی هوشمندانه باشد انتخابی از سر مکاشفه و شهود است خاصه در شهرستانی که به ایمان و تقوا و صلاح و فلاح شهره است.

وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاش‌های حجت‌الاسلام ارزانی در راستای پاسداشت و تکریم خانواده شهدا گفت: به یقین فعالیت در این عرصه مورد نظر خداوند رحمان خواهد بود.

شهادت برترین مقام

همچنین در ادامه حجت الاسلام «اسماعیل اسدپور»، با اشاره به این سخن نبی مکرم اسلام که فرمود: «بالای هر نیکی، نیکی دیگری است، مگر کشته شدن در راه خداوند که هیچ نیکی بالاتر از آن نیست» اظهار کرد: این برترین مقام برای یک فرد است که در راه خدا شهید شود.

امام جمعه شهرستان گُتوند ادامه داد: شهرستان گتوند شهره به مردم دین‌دار و دین مدار است و نسبت به جمعیت شهرستان، ۳۴۹ شهید را تقدیم انقلاب و نظام کرده که این آمار خیره کننده است به این معنا که نزدیک به یک پنجم مردم شهر درگیر مستقیم با جنگ تحمیلی بوده‌اند.

وی افزود: در این میان شهید «محمد تاج‌بخش»، سلوک معنوی و سیر الی الله و سبقه‌ای اصیل داشت، آن شهید و پنج فرزندش در جبهه‌های جنگ حضور داشتند، دو عموی او به شهادت رسیدند و یک عمو و پدرش به مقام جانبازی نائل آمدند که این سبقه خانوادگی، زمینه تقوا و ایثار را در آن شهید والامقام ایجاد کرده بود.

امام جمعه شهرستان گتوند گفت: شهید تاج‌بخش ابتدا مسئول پایگاه بسیج «شهید شاپوری» و سپس مدیر کانون فرهنگی هنری مرحوم «قیصر امین پور» شهرستان گتوند شد، او همچنین مربی قرآن بود و نَفَس الهی‌اش سبب شد تا بچه‌های مسجد را تربیت کند و در ۳۰ روز نخست حضور در سوریه به مقام شهادت نائل شد.

حجت الاسلام اسدپور تصریح کرد: تسلط روحانی شهدا بر شهرستان گُتوند ستودنی است، شهدای این شهرستان عجیب هستند و فقط از یک دبیرستان این شهرستان ۷۰ نفر به مقام شهادت نائل شدند که آماری بی نظیر در کشور به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از مباحث خود اظهار کرد: ما حشر و نشری خاص با شهدای شهرستان داریم؛ یک زمان به شهید تاج‌بخش گلایه‌ای داشتم که یک بار هم شما در خواب به ما سر بزنید، شب در عالم رؤیا آن شهید را دیدم که نکته‌ای اخلاقی به من و پیامی به خانواده‌اش داد بر این مبنا که به پدرم بگویید ۲۰ روز پیش باید زکاتی را پرداخت می‌کرد، پس از این جریان من پدر شهید را دعوت کردم و از او سوال کردم آیا دینی شرعی بر گردن دارد که ایشان بعد از اندکی تأمل گفت: پسرم دو سه یتیم را تحت تکفل خود در استان خراسان جنوبی داشت که بعد از شهادت ما متوجه این مسئله شدیم. اول مهر و شب عید به آنها کمک می‌کنیم امسال به دلیل شیوع کرونا تصمیم گرفتم که در شب عید همه کمک‌ها را ارائه دهم لذا این مسئله معطل ماند که شهید یادآوری کرد.

همچنین در ادامه «بختیار تاج بخش»، پدر شهید مدافع حرم «محمد تاج بخش» طی سخنانی اظهار کرد: آن شهید معمولاً کارهایش را بدون اطلاع دیگران انجام می‌داد و فقط و فقط برای خدا کار می‌کرد و اخلاص داشت.