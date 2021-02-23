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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۲۳:۰۰

پس از برگزاری دو روز مسابقه؛

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بوکس روز شنبه برگزار می شود

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بوکس روز شنبه برگزار می شود

رقابت های لیگ برتر بوکس کشور که پس از وقفه طولانی در دو روز برگزار شد روز یکشنبه قهرمان خود را خواهد شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر بوکس (گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای ورزش بوکس استان مرکزی) پس از سال‌ها وقفه و تعطیلی سرانجام از روز دوشنبه به میزبانی استان مرکزی آغاز شد. ۱۰ تیم در دو گروه الف و ب از چهارم تا دهم اسفند در سالن ۲۰۰۰ نفری شهدای پنجم مرداد اراک با هم رقابت می‌کنند.

نخستین روز رقابت‌های لیگ برتر بوکس روز دوشنبه با برتری تیم‌های هیات کرمانشاه، پلیمر خلیج‌فارس، صبانور گروس و بیمه حکمت مقابل رقیبان به پایان رسید.

در رقابت‌های امروز سه شنبه نیز از گروه الف، باران پل اراک با نتیجه ۶ بر ۲ از سد هیات بوکس تهران گذشت. گروه بیمه حکمت با حساب ۶ به ۲ موفق به شکست خدمات خورویی اردبیل شد.

در رقابت‌های گروه ب نیز پلیمر خلیج فارس با حساب ۵ بر ۳ مقابل صبانور گروس به برتری رسید. در این دیدار دمیتری آسانوف بوکسور بلاروسی تیم پلیمر در ترکیب تیم حضور داشت و با نمایشی قابل قبول مقابل رقیب خود به برتری رسید. هیات بوکس خوزستان نیز با حساب ۶ بر ۲ مقابل پیشتازان اکو خراسان رضوی به برتری رسید.

تیم‌های اول و دوم گروه‌های الف و ب به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا می‌کنند و روز شنبه هفته آتی به صورت ضربدری با هم به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات رده‌بندی و فینال هم روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5154739

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