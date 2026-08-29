اتصال ۲۸۵ شهر و روستای مازندران به اینترنت پرسرعت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی‌زاده ظهر شنبه در حاشیه اجرای پروژه‌های هفته دولت در تنکابن، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ارتقای کیفیت زندگی مردم اظهار کرد: امروز بخش قابل توجهی از خدمات عمومی، اقتصادی و حتی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی به زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه ملی اطلاعات وابسته است.

وی افزود: هرچه میزان توسعه ارتباطات در یک استان و شهرستان بیشتر باشد، دسترسی مردم به خدمات نیز سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و پایدارتر خواهد بود و این موضوع مستقیماً بر رفاه و رضایتمندی شهروندان اثر می‌گذارد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سازوکار این وزارتخانه برای پیگیری مسائل حوزه ارتباطات در مناطق مختلف کشور گفت: مشکلات و مطالبات مردم ابتدا با همکاری نمایندگان مجلس بررسی و پایش می‌شود و پس از آن، موضوعات در سطح استان و وزارتخانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

حاتمی‌زاده ادامه داد: در مرحله بعد، میزان پیشرفت مصوبات و پروژه‌هایی که در جریان سفرها و نشست‌های مسئولان به تصویب رسیده، با حضور وزیر ارتباطات، استاندار و نمایندگان مردم بررسی می‌شود و در صورت وجود مانع، تلاش می‌کنیم آن را در چارچوب ضوابط قانونی برطرف کنیم.

وی درباره توسعه ارتباطات در روستاهای کم‌جمعیت نیز گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه ارتباطات در روستاهای بالای ۲۰ خانوار در دستور کار قرار دارد، اما اگر روستاهای کمتر از این تعداد خانوار دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای همچون گردشگری یا ویژگی‌های خاص باشند، برای تأمین اعتبار و اجرای پروژه‌های ارتباطی آنها نیز از مراجع ذی‌ربط مجوز دریافت خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف مهم دولت است، عنوان کرد: اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه زیرساخت، اقتصاد دیجیتال و توسعه شبکه بر مبنای قانون برنامه و قانون بودجه انجام می‌شود و اولویت‌ها نیز متناسب با نیازهای روز مردم تعیین خواهد شد.

استمرار خدمات ارتباطی در شرایط جنگ

حاتمی زاده با اشاره به اهمیت پایداری شبکه ارتباطی کشور در شرایط جنگ اظهار کرد: با وجود آسیب‌هایی که در جریان جنگ به بخشی از تجهیزات و شبکه‌های ارتباطی وارد شد، تلاش شد مردم با قطعی ارتباط مواجه نشوند.

وی افزود: با ایجاد مسیرها و شبکه‌های پشتیبان و تلاش شبانه‌روزی نیروهای وزارت ارتباطات، خدمات دولت در بستر شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات عمومی مردم استمرار پیدا کرد و اجازه داده نشد اختلال در ارتباطات به نگرانی و بی‌ثباتی روانی در جامعه منجر شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پایداری ارتباطات در چنین شرایطی علاوه بر ارائه خدمات ضروری، نقش مهمی در حفظ آرامش مردم و استمرار زندگی عادی آنها دارد.

رشد شاخص‌های ارتباطی در مازندران

حاتمی زاده با اشاره به وضعیت مناسب مازندران در شاخص‌های ارتباطی گفت: این استان از نظر نرخ پیشرفت پروژه‌های ارتباطی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های آن در حال اجراست.

وی با اشاره به پروژه‌های اجرا شده از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا کنون اظهار کرد: حدود هزار و ۲۷۴ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶.۵ همت در مازندران اجرا شده است.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از رشد ۲۲ درصدی پهنای باند در مازندران خبر داد و افزود: ظرفیت انتقال نیز در دولت جدید ۲۹ درصد افزایش یافته است که این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر اقتصاد دیجیتال در استان باشد.

وی ادامه داد: ضریب نفوذ اینترنت در مازندران به حدود ۱۶۶ درصد رسیده که رقم قابل توجهی در مقایسه با شاخص‌های ملی است.

آموزش ۴۰ هزار دانش‌آموز مازندران در فناوری‌های نوین

حاتمی زاده توسعه نیروی انسانی متخصص را مکمل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار دانش‌آموز در مازندران در دوره‌های آموزش فناوری‌های جدید شرکت می‌کنند.

وی افزود: وزارت ارتباطات سرویس آموزشی «ایران دیجیتال» را راه‌اندازی کرده که تاکنون حدود چهار میلیون نفر در کشور از طریق آن با فناوری‌های نوین آشنا شده و آموزش دیده‌اند.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت بدون تربیت نیروی انسانی متخصص کافی نیست و دانش‌آموزان امروز، بخش مهمی از آینده علمی و فناوری کشور را شکل خواهند داد.

توسعه ۵G و فیبر نوری در مازندران

حاتمی زاده با اشاره به توسعه فناوری نسل پنجم تلفن همراه در استان مازندران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۰ سایت ۵G در استان فعال است و شهر بابل به عنوان نخستین شهر کشور با پوشش کامل ۵G شناخته می‌شود.

وی همچنین درباره پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها گفت: این پروژه در ۱۵ شهر مازندران به پایان رسیده و در ۱۳ شهر دیگر در حال اجراست.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت مهاجرت کاربران از اینترنت همراه به اینترنت ثابت افزود: اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر نوری از نظر سرعت، پایداری و امنیت ظرفیت بالاتری دارد و توسعه استفاده از این فناوری می‌تواند به نفع مردم و اقتصاد دیجیتال کشور باشد.

اتصال ۲۰۷ روستا به اینترنت پرسرعت

حاتمی زاده از اجرای پروژه‌های جدید برای توسعه پوشش ارتباطی مناطق روستایی مازندران خبر داد و گفت: ۸۶ سایت ارتباطی در استان ایجاد شده که ۲۰۷ روستا را به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطلاعات متصل می‌کند.

وی افزود: در هفته دولت نیز ۲۸۶ پروژه ارتباطی با اعتباری حدود ۷۲۰ میلیارد تومان در مازندران به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه‌ها، میزان پوشش ارتباطی روستاهای استان به بیش از ۹۰ درصد برسد و طی یک تا دو سال آینده، روستاهای باقی‌مانده نیز از خدمات اینترنت پرسرعت برخوردار شوند.

خاتمی‌زاده در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی باید در نهایت به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رفاه مردم منجر شود و وزارت ارتباطات اجرای این پروژه‌ها را تا رسیدن به پوشش کامل و پایدار در مناطق مختلف دنبال خواهد کرد.