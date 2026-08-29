به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در آیین افتتاح سردخانه بالای صفر درجه در روستای طالب‌قشلاقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت، اظهار کرد: این سردخانه با ظرفیت سالانه ۳ هزار تن و با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی وارائه تسهیلات احداث شده و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فراهم آمده است.

فرماندار اردبیل با تأکید بر نقش اساسی صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و حفظ دسترنج کشاورزان منطقه، افزود: در حال حاضر ظرفیت سردخانه‌های فعال شهرستان اردبیل ۶۰ هزار تن است که با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده این رقم روند صعودی دارد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون عملیات اجرایی ۷ واحد سردخانه دیگر با مجموع ظرفیت ۳۵ هزار تن و با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در سطح شهرستان در حال اجرا است. همچنین برای احداث ۱۸۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای جدید نیز مجوز تأسیس صادر شده که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، گام بلندی در توسعه زنجیره ارزش و تحول بخش کشاورزی شهرستان اردبیل برداشته خواهد شد.