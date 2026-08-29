«مهدی ناصحی» رئیس شورای اسلامی شهر مشهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسیالرضا حاجیبگلو اظهار کرد: اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با لبیک به فرمان شب گذشته مقام معظم رهبری و با کنار گذاشتن اختلافات، در جلسه فوقالعاده امروز، انتخابات هیئت رئیسه شورا را برگزار کردند که برهمین اساس، مهدی ناصحی، با ۱۵ رای به عنوان «رئیس شورای اسلامی شهر» انتخاب شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس بیان کرد: اعضای شورا با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همدلی، اختلافات موجود را کنار گذاشتند.
وی گفت: همچنین خلیل موحدی محصل بهعنوان نایبرئیس، مجید دبیریان و حسن کریمدادی بهعنوان منشیهای هیئت رئیسه، موسیالرضا حاجیبگلو بهعنوان سخنگو و حسین حسامی بهعنوان خزانهدار شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، با ۱۵ رای، ابقاء شدند.
حاجی بگلو افزود: انتخاب هیئت رئیسه در شرایطی انجام شد که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با لبیک به فرمان شب گذشته مقام معظم رهبری، بر ضرورت وحدت، همدلی و کنار گذاشتن اختلافات تأکید کرده و انتخاب هیات رئیسه را در همین چارچوب به سرانجام رساندند.
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