به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قادری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ۴۲۸ برنامه مختلف استان که در آستانه هفته وحدت در سطح استان خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تبریک هفته وحدت گفت: این جشن ها همزمان به هفته ی وحدت، با شعار «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» و با آیه محوری «محمد رسول الله والذین معه اشدا علی الکفار رحما بینهم» در سراسر استان در حال برگزاری هستند.

وی تصریح کرد: به همت ادارات تبلیغات اسلامی استان و تشکل های مردمی ۴۲۸ همایش و جشن ویژه ایام هفته ی وحدت در ده شهرستان استان برگزار می شود .

حجت‌الاسلام قادری ادامه داد: این برنامه ها در هفت محور تکریم خانواده شهدای وحدت، کافه گفتگوی نوجوانانه، میزگرد گفتگوی وحدت، مسابقات فرهنگی، مواکب خدمت تبیین، اعزام کاروان قرآنی و برگزاری محافل قرآنی وحدت در سطح استان انجام می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با تشریح برنامه‌های هفته وحدت در استان بوشهر افزود: برگزاری برنامه های فرهنگی و قرآنی، اقدامات رسانه ای، برنامه های دیدار و گفتگو و ارتباط با علما و ائمه جمعه اهل سنت، و برنامه های تکریم و تجلیل از خادمان قرآنی و فرهنگی و انقلابی از دیگر برنامه‌های هفته وحدت امسال به شمار می روند.