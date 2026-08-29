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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

آغاز اجرای ۲۴ پروژه راهداری گرگان با اعتبار ۵۵۲ میلیارد تومان

آغاز اجرای ۲۴ پروژه راهداری گرگان با اعتبار ۵۵۲ میلیارد تومان

گرگان- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان از بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۴ پروژه زیرساختی در شهرستان گرگان با اعتبار ۵۵۲ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۲۴ پروژه عمرانی و زیرساختی در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گرگان با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی و بهبود تردد کاربران جاده‌ای اجرایی شده است.

وی افزود: مجموع اعتبار این پروژه‌ها پنج هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال معادل ۵۵۲ میلیارد تومان است که از این تعداد، ۱۵ پروژه با اعتبار هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۹ پروژه دیگر نیز با اعتبار سه هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های تکمیل‌شده در گرگان گفت: آسفالت ۲.۳ کیلومتر از محور بزرگراهی گرگان-علی‌آباد، آسفالت دو کیلومتر از محور بزرگراهی گرگان-کردکوی و اجرای حدود دو کیلومتر روکش آسفالت در محورهای روستایی آهنگرمحله و مریم‌آباد از جمله طرح‌های اجراشده است.

مصدقی ادامه داد: تعریض ۷۰۰ متر از محدوده کلو-سیدمیران، رفع دو تقاطع حادثه‌خیز و اجرای روشنایی در تقاطع‌های کلاسنگیان و کلو نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی خرید ماشین‌آلات سنگین از جمله کامیون کمپرسی و تجهیزات فنی، احداث ساختمان‌های اداری و همچنین احداث نمازخانه بین‌راهی گرمابدشت را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه راهداری گرگان عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان درباره پروژه‌های جدید این شهرستان نیز گفت: آسفالت پنج کیلومتر از جاده قدیم گرگان-کردکوی و احداث و آسفالت حدود ۱۵ کیلومتر از محورهای فرعی تخشی‌محله و شصت‌کلاته و همچنین راه روستایی حیدرآباد-گامیشلی‌نزار از جمله طرح‌هایی است که عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

مصدقی با تأکید بر اهمیت توسعه تجهیزات هوشمند در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: نصب دوربین‌های ثبت تخلف در محور گرگان-علی‌آباد و تجهیز مرکز مدیریت راه‌ها نیز در راستای ارتقای ایمنی، کنترل تردد و مدیریت هوشمند جاده‌ها در حال اجراست.

وی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در محورهای اصلی و روستایی گرگان، علاوه بر بهبود وضعیت راه‌ها، زمینه افزایش ایمنی تردد، کاهش نقاط حادثه‌خیز و ارتقای کیفیت خدمات راهداری به مردم و کاربران جاده‌ای را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6931283

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