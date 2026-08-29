آغاز اجرای ۲۴ پروژه راهداری گرگان با اعتبار ۵۵۲ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۲۴ پروژه عمرانی و زیرساختی در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان گرگان با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها، افزایش ایمنی و بهبود تردد کاربران جاده‌ای اجرایی شده است.

وی افزود: مجموع اعتبار این پروژه‌ها پنج هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال معادل ۵۵۲ میلیارد تومان است که از این تعداد، ۱۵ پروژه با اعتبار هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و عملیات اجرایی ۹ پروژه دیگر نیز با اعتبار سه هزار و ۶۰۷ میلیارد ریال آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به مهم‌ترین پروژه‌های تکمیل‌شده در گرگان گفت: آسفالت ۲.۳ کیلومتر از محور بزرگراهی گرگان-علی‌آباد، آسفالت دو کیلومتر از محور بزرگراهی گرگان-کردکوی و اجرای حدود دو کیلومتر روکش آسفالت در محورهای روستایی آهنگرمحله و مریم‌آباد از جمله طرح‌های اجراشده است.

مصدقی ادامه داد: تعریض ۷۰۰ متر از محدوده کلو-سیدمیران، رفع دو تقاطع حادثه‌خیز و اجرای روشنایی در تقاطع‌های کلاسنگیان و کلو نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در این شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی خرید ماشین‌آلات سنگین از جمله کامیون کمپرسی و تجهیزات فنی، احداث ساختمان‌های اداری و همچنین احداث نمازخانه بین‌راهی گرمابدشت را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه راهداری گرگان عنوان کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان درباره پروژه‌های جدید این شهرستان نیز گفت: آسفالت پنج کیلومتر از جاده قدیم گرگان-کردکوی و احداث و آسفالت حدود ۱۵ کیلومتر از محورهای فرعی تخشی‌محله و شصت‌کلاته و همچنین راه روستایی حیدرآباد-گامیشلی‌نزار از جمله طرح‌هایی است که عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

مصدقی با تأکید بر اهمیت توسعه تجهیزات هوشمند در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: نصب دوربین‌های ثبت تخلف در محور گرگان-علی‌آباد و تجهیز مرکز مدیریت راه‌ها نیز در راستای ارتقای ایمنی، کنترل تردد و مدیریت هوشمند جاده‌ها در حال اجراست.

وی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در محورهای اصلی و روستایی گرگان، علاوه بر بهبود وضعیت راه‌ها، زمینه افزایش ایمنی تردد، کاهش نقاط حادثه‌خیز و ارتقای کیفیت خدمات راهداری به مردم و کاربران جاده‌ای را فراهم می‌کند.