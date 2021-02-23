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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۶:۲۸

اجرای «زمین مردگان» آغاز شد

اجرای «زمین مردگان» آغاز شد

نمایش «زمین مردگان» به نویسندگی و کارگردانی محمد کرمی اجرای عمومی خود را در تماشاخانه مشایخی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «زمین مردگان» به نویسندگی و کارگردانی محمد کرمی که از روز جمعه اول اسفند روی صحنه رفته است تا ۲۶ اسفند در تماشاخانه مشایخی به اجرای خود ادامه می دهد.

فائزه جهانشیری، فاطمه تواضعی، رویا اسدی، سارا تفرشی نژاد، کیانا حسین پور، محمد سلطان، شهاب کرمی، پوریا پاقصری، نیکو خوش خبر بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان «زمین مردگان» آمده است: صاحبان ایدئولوژی که به مرگ خود آگاه نیستند برای فرار از تقصیر با یکدیگر وارد جدال می شوند تا اینکه ...

دیگر عوامل نمایش عبارتند از طراح صحنه: صبا مرزوقی اصل، دستیار اول کارگردان: رویا اسدی، دستیار دوم کارگردان: محمد سالار سرلک، بازیگردان: رضا عربلو، عکاس: حسین مکی، روابط عمومی و رسانه: امیر محنتی.

نمایش «زمین مردگان» از ۱ تا ۲۶ اسفند هر روز ساعت ۱۷ در سالن استاد مشایخی به صحنه می‌رود و علاقه‌مندان برای تماشای آن می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه سالن به نشانی خیابان انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک ۱۴۷۸ مراجعه کنند.

کد مطلب 5154741
آروین موذن زاده

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