نمایندگان چین و آمریکا درباره برجام و ایران گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی‌جی‌تی‌ان، وزارت امور خارجه چین امروز سه شنبه اعلام کرد که «ما جائوشی» (Ma Zhaoxu) معاون وزیر امور خارجه این کشور و «رابرت مالی» نماینده آمریکا در امور ایران در خصوص برجام تلفنی گفتگو کردند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، در این رایزنی تلفنی دو طرف پیرامون مسأله هسته ای ایران تبادل نظر کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه چین در این باره آمده است که «ما جائوشی» و«رابرت مالی» اعلام کردند که برای حل و فصل سیاسی موضوع هسته ای ایران تلاش کرده و مایلند تا گفتگو با طرف های ذیربط را تقویت کنند و به صورت مشترک بازگشت برجام به مسیر درست آن را در اسرع وقت به پیش ببرند.

شایان ذکر است که توافقنامه هسته‌ای ایران با نام رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در سال ۲۰۱۵ به امضای ایران و گروه ۱+۵ (ایالات متحده، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) و اتحادیه اروپا رسید.

طبق این توافقنامه، ایران مجاز به غنی سازی اورانیوم تا غنای ۳.۶۷ درصد است و در ازای آن، سایر طرف‌های امضاکننده این توافق ملزم به لغو تحریم‌های اقتصادی خود علیه ایران شدند.

به رغم رضایت تمام طرف‌ها از مفاد این توافقنامه، دولت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» در ۱۸ ماه می ۲۰۱۸ به طور یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره وضع کرد که این اقدام واشنگتن در کنار انفعال طرف‌های اروپایی و عدم اقدام مستقلانه آنها در جهت جبران پیامدهای این خروج، مقامات تهران را واداشت تا طبق مادتین ۲۶ و ۳۶ برجام در روندی گام به گام تعهدات برجامی خود را کاهش دهند.

این در حالیست که دولت جدید آمریکا در تلاش است تا وانمود کند به دنبال بازگشت به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام است؛ اما در عمل به بهانه های مختلف از انجام این کار سرباز می زند.