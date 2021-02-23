بیانیه وزرای خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در خصوص ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب سایت رسمی دولت انگلیس، در پی اعلام رسمی تهران مبنی بر توقف اجرای پروتکل الحاقی، وزرای خارجه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای خواستار بازگشت از تمامی اقداماتی شدند که به گفته آنها منجر به کاهش شفافیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد.

وزاری سه کشور اروپایی در بیانیه خود، اقدام ایران در خصوص توقف پروتکل الحاقی را بسیار نا امید کننده عنوان کرده و مدعی شدند: اقدامات ایران به مثابه نقض بیشتر تعهداتش تحت برجام بوده و نظارت پادمانی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.

متن بیانیه سه کشور اروپایی به شرح ذیل است: «ما، وزرای خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس عمیقاً از اقدامی که ایران امروز آغاز کرده و پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف ساز خود تحت برجام را به حال تعلیق درآورده متاسفیم. اقدامات ایران به مثابه نقض بیشتر تعهدات خود تحت برجام بوده و به شکل قابل توجهی از میزان نظارت پادمانی توسط آژانس خواهد کاست. سه کشور اروپایی به طور متحد ماهیت چنین تصمیم را خطرناک میدانند. این اقدام به شکل قابل توجهی دسترسی آژانس به سایت‌ها و پادمان‌های اطلاعاتی مرتبط را کاهش می‌دهد. همچنین این اقدام توانایی آژانس برای رصد و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران و فعالیتهای مرتبط هسته‌ای منطبق با دستور مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را کاهش می‌دهد. ما مدیر کل و دبیرخانه (آژانس) را به خاطر تلاشهای مستمر آنها برای اجرای راستی آزمایی‌های لازم و نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران تحت برجام در شرایط فعلی، همانطور که در سفر گروسی به تهران در تاریخ ۲۰ و ۲۱ فوریه نشان داده شده است را تحسین کرده و حمایت کامل خود را از آنها اعلام می‌داریم. ما به ایران هشدار می‌دهیم که تمامی اقدامات شفافیت زدای خود را متوقف ساخته و به عقب بازگردانده و همکاری کامل و به موقع خود با آژانس را تضمین کند. هدف ما حفظ برجام و حمایت از تلاشهای مداوم دیپلماتیک در راستای یک راه حل مبتنی بر مذاکره است که بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات کامل خود به برجام را میسر می‌سازد».

لازم به ذکر است محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان امروز اعلام کرده بود که تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعلیق اجرای پروتکل الحاقی کاملاً مطابق با متن برجام بوده و این تصمیم در راستای ادامه نقض توافق هسته‌ای از سوی آمریکا و ناتوانی سه کشور اروپایی متعهد در برجام بدر عمل به تعهداتشان صورت پذیرفته است.