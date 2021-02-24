بازدید رئیس سازمان هواپیمایی از کارخانه تولید توربین موتور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، کاپیتان تورج دهقانی زنگنه از کارخانه تولید موتور و دفتر طراحی گروه شرکت‌های توربوکمپرسور نفت (OTC) بازدید و در جریان روند ساخت و بازسازی توربین‌های گازی صنعتی این شرکت قرار گرفت.

کاپیتان دهقانی زنگنه در پایان بازدید از این کارخانه اظهار داشت: توانمندی‌های بی نظیری در این مجموعه وجود دارد که بیانگر ۲۰ سال سرمایه گذاری و تجربه در حوزه موتورهای توربینی است.

وی افزود: این توانمندی‌ها یک دستاورد و کوله بار بسیار بزرگ برای OTC فراهم کرده است که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بزرگترینMRO در این مجموعه باشیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: امروز در کشور بسیاری از هواپیماها به علت اشکالات موتور زمین گیر شده‌اند و شرکت‌های هواپیمایی باید به این سمت و سو بروند و از توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان داخلی استفاده کنند و در گام اول هواپیماهای زمین گیر با کمک این شرکت‌ها به پرواز در آیند.

کاپیتان دهقانی زنگنه افزود: مجموعه OTC ثابت کرد که اگر توان دفاعی مملکت را در کنار بخش تجاری به کار بگیریم قطعاً موفق خواهیم بود.

گفتنی است گروه شرکت‌های توربوکمپرسور نفت (OTC) در حال حاضر در زمینه مهندسی، طراحی، ساخت، تعمیر و بازسازی توربین‌های گازی صنعتی فعالیت دارد که قرار است در صورت موافقت سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه بازسازی و ساخت قطعات موتورهای هوایی فعالیت داشته باشد.

افزایش کیفیت بازسازی قطعات و جلوگیری از سوانح مربوطه، تکمیل حلقه مفقوده در بازسازی و ساخت قطعات در MROهای موتور، ایجاد زیرساخت‌های تست قطعات هوایی و موتورهای هوایی، پایش روند و وضعیت موتورهای هوایی در ایرلاین‌ها، افزایش نرخ آمادگی ناوگان و بکارگیری مجدد هواپیماهای زمین گیر کشور با رفع نیازهای بحرانی و گلوگاهی و جلوگیری از خروج ارز از کشور از اهداف این شرکت به شمار می‌رود.