بیماری آسم ریسک ابتلا به آنفلوانزا را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهربه نقل از ساینس دیلی، مطالعات محققان دانشگاه کوئینزلند استرالیا بر روی حیوانات نشان می‌دهد که بیماری آسم از نوع paucigranulocytic (PGA )، نوع غیرآلرژیک این بیماری، باعث می‌شود ویروس آنفلوانزا در شمار بیشتری از مبتلایان بروز کند.

«کاتینا هولم»، سرپرست تیم تحقیق، در ین باره می‌گوید: «این مسئله ناشی از توقف عملکرد سیستم ایمنی در مبتلایان به بیماری آسم است. ما اولین بار در جریان همه گیری آنفلوانزا خوکی در سال ۲۰۰۹ به این موضوع پی بردیم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «بیماری آسم به عنوان شایع‌ترین بیماری زمینه‌ای در افراد بستری شده به خاطر آنفلوانزا شناسایی شد و این افراد در معرض ریسک بالاتر پذیرش در ICU قرار داشتند.»

به گفته هولم، «مطالعات آزمایشگاهی ما نشان داده است که بیماری آسم غیرآلرژیک یا PGA می‌تواند پاسخ ایمنی به آنفلوآنزا را سرکوب کند و با به خطر افتادن سیستم ایمنی بدن، ویروس کنترل نشده باقی می‌ماند و می‌تواند بیشتر از آنچه در یک فرد سالم است تکثیر شود.»

نتایج این آزمایشات حیوانی حاکی از ان است که این موضع در انسان گسترده‌تر است.