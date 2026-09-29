به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرادی، معاون راهبری تولید برق وزارت نیرو، امروز طی نشست خبری با اصحاب رسانه در البرز با تأکید بر آمادگی نیروگاه‌های حرارتی برای تولید برق پایدار در فصل زمستان گفت: نیروگاه‌های کشور برای تولید برق آماده‌اند، اما تداوم این تولید به تأمین مستمر سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها وابسته است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد سال اظهار کرد: وضعیت سوخت زمستانی با توجه به شرایط ایجادشده پس از جنگ و محدودیت‌های موجود، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری همه بخش‌هاست و رسانه‌ها می‌توانند در عبور از این شرایط نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ مگاوات ناترازی در حوزه سوخت وجود دارد و مدیریت این شرایط نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.

نیروگاه‌ها برای زمستان آماده تولید برق هستند

معاون راهبری تولید برق وزارت نیرو با بیان اینکه سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی گاز است، ادامه داد: نیروگاه‌های حرارتی آمادگی لازم برای تولید برق پایدار در زمستان را دارند، مشروط بر اینکه سوخت مورد نیاز آنها به‌صورت مستمر تأمین شود.

مرادی گفت: طی ماه‌های گذشته تلاش شده است ذخایر سوخت نیروگاه‌ها در سطح مناسبی حفظ شود و اکنون بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن نیروگاه‌ها پر است.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها افزود: حتی اگر تمام مخازن نیروگاه‌های کشور به‌طور کامل پر باشند، این ذخایر برای مدت محدودی کفایت می‌کند؛ بنابراین موضوع اصلی، استمرار فرآیند تأمین و پر نگه داشتن مخازن است و نمی‌توان صرفاً با اعلام یک‌باره درصد ذخایر، درباره تأمین سوخت کل فصل زمستان اطمینان حاصل کرد.

ضرورت برنامه‌ریزی مستمر برای تأمین سوخت

معاون راهبری تولید برق وزارت نیرو تأکید کرد: شرکت‌های مرتبط در حوزه نفت، پالایش و پخش باید برنامه‌ای مستمر و منظم برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها داشته باشند تا ذخایر در طول فصل سرد سال در سطح مطلوب باقی بماند.

مرادی از اصحاب رسانه خواست موضوع سوخت زمستانی را به‌صورت جدی دنبال کنند و گفت: همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق درباره شرایط سوخت و نیاز نیروگاه‌ها می‌تواند به عبور بهتر از محدودیت‌های فصل سرد کمک کند.

در ادامه این نشست، مدیرکل دفتر هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز با اشاره به نقش نیروگاه‌های حرارتی در تأمین برق کشور اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود و به همین دلیل آمادگی این واحدها اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی از ماه‌ها قبل انجام می‌شود و بخشی از این برنامه به تعمیرات اساسی و دوره‌ای واحدها اختصاص دارد تا نیروگاه‌ها برای فصل تابستان و زمستان با حداکثر آمادگی در مدار باشند.

اجرای برنامه تعمیراتی ۱۱۵ هزار مگاواتی

مدیرکل دفتر هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به برنامه تعمیراتی نیروگاه‌ها گفت: سال گذشته حدود ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات برنامه تعمیراتی در نیروگاه‌های حرارتی اجرا شد که از مهرماه آغاز و تا پایان اردیبهشت‌ماه به اتمام رسید.

وی ادامه داد: برای سال جاری نیز نزدیک به ۱۱۵ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نظر گرفته شده است که اجرای آن از مهرماه آغاز می‌شود.

به گفته وی، برنامه تعمیرات نیروگاهی باید به گونه‌ای اجرا شود که در کنار افزایش آمادگی واحدها برای پیک تابستان، تولید برق در روزهای سرد سال نیز با اختلال مواجه نشود.

وی افزود: بخش عمده عملیات تعمیراتی در فصل پاییز انجام می‌شود و برای روزهای سرد سال نیز برنامه‌ریزی ویژه‌ای صورت گرفته است تا تعمیرات نیروگاه‌ها با مدیریت مصرف و شرایط شبکه برق هماهنگ باشد.

افزایش راندمان نیروگاه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف سوخت

مدیرکل دفتر هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش راندمان نیروگاه‌ها گفت: افزایش راندمان نیروگاه‌ها یکی از محورهای مهم برنامه‌های صنعت برق است و حتی افزایش نیم‌درصدی راندمان می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف سوخت ایجاد کند.

وی افزود: ورود واحدهای جدید و توسعه بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از جمله اقداماتی بوده که به افزایش راندمان تولید برق کمک کرده است.

وی با اشاره به توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تجدیدپذیر نیز در دستور کار قرار گرفته و برنامه امسال برای اضافه شدن حدود ۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نسبت به دوره‌های گذشته کم‌سابقه است.

مدیرکل دفتر هیئت‌مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی افزود: توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کنار افزایش آمادگی نیروگاه‌های حرارتی، بخشی از برنامه کشور برای تأمین پایدار برق و کاهش فشار بر شبکه در دوره‌های اوج مصرف است.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های نیروگاهی در جریان جنگ اخیر گفت: بخشی از نیروگاه‌های دولتی و خصوصی در جریان این حوادث آسیب دیدند، اما مجموعه‌های تخصصی صنعت برق برای بازگرداندن این واحدها به مدار تولید وارد عمل شدند.

وی ادامه داد: شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در بازسازی و احیای برخی واحدهای آسیب‌دیده نقش مهمی داشته است و از جمله در نیروگاه پتروشیمی مبین، بخشی از واحدهای آسیب‌دیده با اقدامات تعمیراتی دوباره احیا و وارد مدار تولید شدند.

به گفته وی، در نیروگاه فجر ماهشهر و همچنین برخی واحدهای نیروگاهی صنایع از جمله فولاد مبارکه اصفهان نیز اقدامات تعمیراتی و احیای واحدها با همکاری مجموعه‌های تخصصی صنعت برق در حال انجام است.

گاز همچنان سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی است

در بخش دیگری از این نشست، درباره استفاده از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها توضیح داده شد که سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی کشور گاز است و واحدهای نیروگاهی متناسب با شرایط شبکه و تأمین سوخت، امکان استفاده از سوخت جایگزین مانند گازوئیل یا مازوت را نیز دارند.

مسئولان صنعت برق تأکید کردند که انتخاب و تخصیص سوخت نیروگاه‌ها صرفاً در اختیار مجموعه نیروگاهی نیست و تابع میزان و نوع سوخت تحویلی از سوی دستگاه‌های تأمین‌کننده است.

بر این اساس، در شرایط محدودیت گاز، استفاده از سوخت‌های جایگزین برای تداوم تولید برق مورد توجه قرار می‌گیرد، هرچند مصرف برخی سوخت‌ها می‌تواند هزینه‌های تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌ها را افزایش داده و دوره تعمیرات تجهیزات را طولانی‌تر کند.

استفاده از سوخت جایگزین برای حفظ پایداری برق

مسئولان وزارت نیرو با اشاره به ضرورت حفظ پایداری شبکه برق تأکید کردند که در شرایط محدودیت سوخت، تأمین برق پایدار کشور یک اولویت اساسی است و استفاده مدیریت‌شده از سوخت‌های جایگزین نیز باید با در نظر گرفتن الزامات فنی، زیست‌محیطی و مصالح عمومی انجام شود.

همچنین درباره کیفیت سوخت مورد استفاده نیروگاه‌ها اعلام شد که نوع سوخت تحویلی و الزامات مربوط به میزان گوگرد آن، تابع فرآیند تولید و تأمین سوخت و ضوابط تعیین‌شده در این زمینه است و نیروگاه‌ها متناسب با سوخت تحویلی، اقدامات و الزامات فنی لازم را دنبال می‌کنند.

در مجموع، مسئولان صنعت برق تأکید دارند که عبور موفق از فصل سرد سال، علاوه بر آمادگی نیروگاه‌ها و اجرای به‌موقع برنامه‌های تعمیراتی، به تأمین مستمر سوخت و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول وابسته است.