به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، ظهر سه شنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور بم که با حضور امام جمعه، فرماندار، فرمانده انتظامی و جمعی از کارکنان پلیس راهور شهرستان در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با اشاره به آمار حوادث رانندگی در شهرستان بم طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت ۹ نفر در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۲۶۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی افزود: مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد میزان تلفات جاده‌ای در شهرستان بم حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است.

نوجوانان و میانسالان در صدر آمار تلفات

رضایی، با اشاره به بررسی گروه‌های سنی جان‌باختگان حوادث رانندگی در بم گفت: بیشترین سهم تلفات مربوط به افراد میانسال در بازه سنی ۵۱ تا ۷۵ سال با ۴۴ درصد و پس از آن نوجوانان ۱۳ تا ۱۹ سال با ۳۳ درصد است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۵۶ درصد حوادث در معابر اصلی و ۲۲ درصد در محدوده تقاطع‌ها رخ داده و سایر حوادث نیز در میادین و بزرگراه‌ها به وقوع پیوسته است.

موتورسیکلت‌ها در ۶۶ درصد حوادث نقش دارند

فرمانده پلیس راه استان کرمان، موتورسیکلت‌ها را یکی از عوامل مهم بروز حوادث در معابر شهرستان بم دانست و تصریح کرد: ۶۶ درصد حوادث جاده‌ای این شهرستان به موتورسیکلت‌سواران، به‌ویژه راکبان و تک‌سرنشین‌ها، مرتبط است.

رضایی، بر ضرورت افزایش اقدامات فرهنگی و آموزشی در این زمینه تأکید کرد و گفت: پیشگیری از حوادث موتورسیکلت‌سواران نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر و توجه جدی خانواده‌هاست و والدین باید نظارت بیشتری بر تردد و رفتار فرزندان خود، به‌ویژه نوجوانان، داشته باشند.

اجرای طرح‌های ایمنی در بلوار خلیج فارس

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای مجموعه‌ای از اقدامات به منظور ارتقای ایمنی معابر شهرستان بم خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بلوار خلیج فارس به عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی مهم کرمان به سمت سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار می‌گیرد، ایمن‌سازی این محور در اولویت قرار دارد.

فرمانده پلیس راه استان کرمان افزود: نصب دوربین‌های نظارتی، اجرای سرعت‌گیرهای استاندارد و ارتقای روشنایی از جمله اقداماتی است که برای افزایش ایمنی این محور در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی، ادامه داد: در مراحل بعدی نیز اجرای طرح فنس‌کشی در میانه معبر و احداث پل‌های عابر پیاده در نقاط حساس پیش‌بینی شده است تا از ورود ناگهانی عابران به سطح سواره‌رو و وقوع حوادث جلوگیری شود.