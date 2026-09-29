به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس هشدار هواشناسی مازندران، فعالیت این سامانه ناپایدار از اواخر وقت امروز آغاز می‌شود و تا عصر چهارشنبه ادامه خواهد داشت و مناطق مختلف استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر اساس این پیش‌بینی، بارش‌ها در برخی نقاط می‌تواند به صورت رگباری و همراه با رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید و موقتی باشد و دمای هوا نیز در این مدت روند کاهشی خواهد داشت.

هواشناسی مازندران درباره پیامدهای احتمالی این شرایط جوی از جمله آبگرفتگی معابر و زیرگذرها، افزایش سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، احتمال آسیب به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین احتمال ریزش سنگ در مناطق کوهستانی هشدار داده است.

دستگاه‌های امدادی و خدماتی به حالت آماده‌باش باشند

در هشدار سطح نارنجی هواشناسی، بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های خدمات‌رسان آب، برق و مخابرات برای مدیریت پیامدهای احتمالی این سامانه تأکید شده است.

همچنین به شهروندان توصیه شده است از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در سفرهای برون‌شهری و فعالیت‌های طبیعت‌گردی، گردشگری و کوهنوردی، جوانب احتیاط را رعایت کنند.

هواشناسی همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی سازه‌های موقت و کم‌مقاوم و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت به بخش‌های مختلف کشاورزی تأکید کرده است.

بارش‌ها از غرب مازندران آغاز می‌شود

براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان مازندران امروز عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

از امشب با افزایش ابرناکی و وزش باد، شرایط برای وقوع رگبار باران و رعدوبرق ابتدا در مناطق غربی استان فراهم خواهد شد و به تدریج سایر مناطق نیز تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند.

طبق پیش‌بینی هواشناسی، از امشب تا عصر چهارشنبه آسمان استان عمدتاً ابری همراه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد خواهد بود و دمای هوا نیز کاهش می‌یابد.

این سامانه از شامگاه چهارشنبه از مازندران خارج می‌شود و روزهای پنجشنبه و جمعه، آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با افزایش ابر پیش‌بینی شده است. همچنین دمای هوا در این دو روز روند افزایشی خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از شامگاه جمعه سامانه بارشی دیگری وارد مازندران خواهد شد.