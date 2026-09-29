به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی ظهر سه شنبه در مراسم قدردانی از خدمات آتش نشانان شاهرودی در آتش نشانی این شهر در یک سال گذشته پرسنل این سازمان با حضور در ۵۵ مدرسه، بیش از ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی به دانشآموزان ارائه کردند.
وی افزود: در این بازه زمانی همچنین سه هزار نفر ساعت آموزش از طریق بازدید دانشآموزان ۲۰ مدرسه از ایستگاههای آتشنشانی انجام شده است.
شهردار شاهرود با اشاره به حجم مأموریتهای عملیاتی سازمان آتشنشانی تصریح کرد: از مجموع دو هزار و ۲۰۰ مأموریت ثبتشده، ۶۳۷ مورد مربوط به آتشسوزی و یک هزار و ۵۶۳ مورد مربوط به عملیات امداد و نجات بوده است.
احمدی گفت: در کنار فعالیتهای عملیاتی، بیش از ۲۰۰ مورد بازدید ایمنی از مراکز درمانی، پاساژها، مساجد و سایر اماکن عمومی و پرتردد شهر انجام شده که نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و ارتقای سطح ایمنی دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تجهیز ناوگان و امکانات آتشنشانی گفت: روند توسعه زیرساختها و تجهیزات این سازمان با جدیت دنبال شده و در این راستا دو دستگاه خودروی فورس به ناوگان عملیاتی افزوده شده است.
شهردار شاهرود همچنین از تجهیز اولین خودروی آتشنشانی فوماتیک استان و تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز آن خبر داد و افزود: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان تجهیزات تخصصی برای سازمان آتشنشانی خریداری و تأمین شده است.
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