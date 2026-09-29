به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، محسن پاشا قائم‌مقام رئیس و معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی، صبح امروز ۷ مهر ماه ۱۴۰۵ در نشست اعلام رتبه‌بندی امنیت سایبری خدمات‌دهندگان فضای مجازی، با حضور اولین گروه از این خدمات دهندگان در حوزه پیامکی، با اشاره به اجرای نظام رتبه‌بندی امنیت سایبری در این حوزه گفت: امیدوارم نتیجه این رتبه‌بندی، به بلوغ بیشتر کسب‌وکارها و بهره‌مندی بهتر مردم از خدمات شرکت‌های پیامک انبوه منجر شود.

وی با بیان اینکه نظام رتبه‌بندی در دنیا با اهداف متنوعی اجرا می‌شود، افزود: نخستین هدف این نظام، ایجاد شفافیت و دومین هدف، کاهش ریسک است. رتبه‌بندی انجام می‌شود تا مردم بتوانند بر اساس میزان ریسک، خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنند.

رتبه‌بندی می‌تواند به هشدارهای زودهنگام کمک کند

پاشا ادامه داد: در حوزه امنیت سایبری، رتبه‌بندی می‌تواند به هشدارهای زودهنگام کمک کند تا پیش از وقوع حادثه، نقاط آسیب شناسایی و مدیریت شوند. ایجاد مزیت‌های رقابتی در بازار نیز یکی از اهدافی است که در نظام‌های رتبه‌بندی کشورهای مختلف دنبال می‌شود.

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در بند ششم مصوبه ۲۰ خردادماه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی، به‌صراحت اعلام شده است که دستگاه‌های هماهنگ‌کننده در حوزه امنیت سایبری، به‌صورت فصلی محیط‌های مربوط به خود را بر اساس شاخص‌ها، ارزیابی امنیت سایبری کنند و گزارش آن را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

پاشا ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی نیز این گزارش‌ها را بررسی و در قالب گزارش‌های جامع در اختیار افکار عمومی قرار می‌دهد تا مردم بتوانند بر اساس آن، خدمت‌دهندگان خود را از میان کسب‌وکارها انتخاب کنند.

وی با بیان اینکه این طرح برای رتبه‌بندی ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی آغاز شده است، گفت: برای اینکه کسب‌وکارهای مختلف با طیب خاطر این موضوع را دنبال کنند، در گام نخست و در جلسه امروز، رتبه‌بندی به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در حوزه پیامک انبوه اعلام می شود و کسب‌وکارها برای یک دوره کوتاه فرصت دارند وضعیت خود را بر اساس شاخص‌هایی که دستگاه هماهنگ‌کننده مشخص کرده است، ارتقا دهند و پس از آن، رتبه‌بندی مجدداً انجام خواهد شد. سپس در مرحله دوم، نتایج رتبه‌بندی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

پاشا تأکید کرد: هدف از رتبه‌بندی امنیت سایبری خدمات‌دهندگان پیامک انبوه، ایجاد رقابت سازنده و شفافیت در این حوزه است.

امن‌سازی خدماتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به دو رویکرد در حوزه امنیت سایبری اظهار داشت: یکی از این رویکردها، امن‌سازی خدماتی است که در اختیار مردم قرار می‌گیرد و به‌طور خاص توسط کسب‌وکارهای مختلف ارائه می‌شود. اگر پیش از ارائه خدمات، امن‌سازی لازم انجام نشود، این خدمات می‌تواند با مخاطرات زیادی مواجه شود.

وی افزود: مسئله دوم، ارائه و استفاده از زیرساخت‌ها برای تشخیص تهدید است. در حال حاضر با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، تشخیص تهدید بسیار سهل‌تر شده است، هرچند تهدیدات نیز به‌صورت جامع، بسیار متنوع شده‌اند.

رتبه‌بندی امنیت سایبری در حوزه‌های پولی و مالی و انرژی و حمل‌ونقل

معاون امنیت مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: با کمک و همکاری دستگاه‌های هماهنگ‌کننده، نظام رتبه‌بندی امنیت سایبری در حوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌های پولی و مالی، انرژی و حمل‌ونقل نیز انجام خواهد شد. هدف از اجرای این نظام، ایجاد یک فضای رقابتی سالم و سازنده میان کسب‌وکارهاست؛ به‌گونه‌ای که ارتقای کیفیت خدمات، افزایش پایداری و تقویت سلامت و امنیت ارائه خدمات را به دنبال داشته باشد و در نهایت، خدماتی مطلوب‌تر و قابل‌اعتمادتر در اختیار استفاده‌کنندگان و خدمت‌گیرندگان قرار گیرد.

پاشا در پایان گفت: امیدواریم با ایجاد وحدت در همه ساحت‌ها و استفاده حداکثری از اطلاعات و داده‌های موجود، بهره‌وری را افزایش دهیم و نقاط ضعف در حوزه امنیت سایبری را با سرعت بیشتری مرتفع کنیم.

مرکز ملی فضای مجازی با هدف افزایش سطح امنیت ارائه خدمات فضای مجازی در کشور، طرح ارزیابی و رتبه‌بندی خدمات‌دهندگان فضای مجازی را مطابق با سند ارتقای امنیت سایبری مصوب شهریور ماه سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی آغاز کرد.

براساس این طرح، وضعیت امنیت سایبری شرکت‌ها و نهادهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی، توسط مراجع سایبری مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصله، در فاز اول به خدمات دهندگان اعلام و سپس به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

در همین راستا، مرحله نخست این طرح با ارزیابی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی به دلیل فراگیری پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی در جامعه و اثرات مخرب پیامک‌های انبوه آزاردهنده و لینک‌های آلوده منجر به هک، آغاز شده است و در مراحل بعدی خدمات دهندگان حوزه‌های پولی و بانکی در دستور کار قرار دارند.

براساس این طرح، قرار است جلساتی با هر گروه خدمات دهنده برگزار و پس از اعلام نتایج ارزیابی به این گروه‌ها، برای ایجاد رقابت سالم، خدمات‌دهندگان این حوزه‌ها فرصت یک ماهه برای ارتقای سطح خدمات خواهند داشت و پس از گذشت یک ماه، ارزیابی مجدد انجام شده و در نهایت نتایج به اطلاع مردم خواهد رسید.

در اجرای این طرح، چهار دستگاه هماهنگ کننده شامل مرکز افتا، پلیس فتا، سازمان پدافند غیرعامل و مرکز ماهر همکاری دارند و این ارزیابی‌ها به صورت مستمر و در دوره‌های سه‌ماهه تکرار خواهد شد.

در ارزیابی‌های انجام‌شده، بیش از ۲۰۰ شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رعایت حداقل‌های امنیت سایبری همچون تداوم ارائه خدمت، حفاظت از داده‌های مردم در سطوح مختلف، میزان آگاهی مدیران و کارکنان خدمات‌دهنده از حوزه امنیت سایبری، استفاده از تجهیزات مناسب و برگزاری آزمون‌های مستمر امنیتی در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اشاره کرد.