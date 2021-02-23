دشمن ازمأرب بعنوان سکویی جهت هدف قراردادن ملت یمن استفاده می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که اخراج اشغالگران بیگانه وظیفه هر آزاده یمنی است و دشمن نباید در هیچکدام از استان‌های یمن جای پا داشته باشد.

«محمد عبدالسلام» شامگاه سه شنبه در پیامی توئیتری نوشت: اخراج اشغالگران خارجی وظیفه هر فرد آزاده یمنی است و فرزندان کشور باید برای آزادی تمام استان‌ها با یکدیگر همکاری کنند.

وی افزود: دشمن نباید در هیچ استانی مانند آنچه در مأرب تلاش می‌کند، جای پا داشته باشد.

عبدالسلام تصریح کرد: دشمن کرامت اهالی مأرب را زیر پا گذاشته و از آن به عنوان سکویی برای هدف قرار دادن ملت یمن و عملیات نظامی تجاوزکارانه در استان‌های دیگر استفاده می‌کند.

نبرد مأرب یک نبرد سرنوشت ساز در تحولات میدانی و نظامی و حتی سیاسی یمن به شمار می‌رود به طوری که برخی تحلیلگران به آن لقب «مادر نبردها» را داده‌اند؛ نتایج این نبرد سرنوشت منطقه مرزی میان یمن تا عربستان را مشخص خواهد کرد.