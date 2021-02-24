به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فراهانی در جلسه دیدار ریاست شورا با رابطین شورایاری مناطق ۲۲ گفت: یکی از مهمترین دلایل کمبودها و کاستی‌ها و به وجود آمدن مشکلات سوء مدیریت است یعنی امروز هم اگر ما مشکلات فراوان داریم شاید بخشی از آن به واسطه تحریم‌ها باشد اما عمده مشکلات به واسطه سوء مدیریت و عملکرد خودمان است.

وی افزود: هنر مدیریت این است که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود بهره مند شود و چه ظرفیت و پتانسیلی بزرگ‌تر و عظیم‌تر از شورایاری‌ها در مناطق سراغ دارید که بی مزد و منت حاضر هستند در مدیریت امور شهر کمک یار مدیریت شهری باشند.

فراهانی تصریح کرد: امروز اگر شهردار تهران یا شهرداران مناطق می‌خواستند چنین ظرفیتی را خود به وجود بیاورند شاید باید میلیاردها تومان هزینه می‌کردند ولی امروز این ظرفیت عظیم در دل محلات وجود دارد و نیازمند مدیریت با هوشی است که از آن بهره مند شود.

عضو شورای شهر تهران در ادامه سخنان خود گفت: اعتقاد من این است که نهاد شورایاری‌ها نباید زیر مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران باشد چرا که حوزه عمل شورایاری‌ها فرا حوزه‌ای است و آنان می‌توانند در تمامی حوزه‌های مدیریت شهری دخیل باشند.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: همانطور که در جلسات تنظیم بودجه مناطق از وجود شورایاران بهره بردیم و اتفاقاً بهترین نظرات را هم آنان دادند باید بگویم که در حوزه‌های دیگر هم می‌توان از وجود شورایاران بهره برد و شورایاران نباید محدود به حوزه فرهنگی شوند.

فراهانی افزود: امروز اتفاق بزرگی رخ داد و ادغام دو معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی در قالب معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مصوب شد و لذا اعتقاد دارم شورایاری‌ها باید با این معاونت تازه تاسیس در ارتباط باشند چرا که جنس کار شورایاران در قالب برنامه ریزی در تمامی حوزه‌ها است و ما نیازمند باز تعریف فعالیت شورایاری‌ها در این معاونت هستیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: در این راستا باید موضوع سراهای محلات و مدیریت آن نیز تعیین تکلیف شود.

عضو شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: باید پروتکلی ایجاد شود که بر طبق آن هر مسئولی که به مناطق مراجعه می‌کند در ابتدا با شورایاران ارتباط بگیرد وقتی این اتفاق بیافتد دیگر شهرداران مناطق نمی‌توانند به نهاد شورایاری بی توجه باشند.