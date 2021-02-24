سیب وارد بورس کالا می شود/ارزش سیب ۴هزارمیلیارد تومان برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز امانی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی روند ورود سیب به بورس کالا که با نمایندگان تشکل‌ها ی مربوطه تشکیل شد، افزود: آذربایجان غربی با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال قطب تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود که ارزش اقتصادی بالایی برای منطقه و کشور به همراه دارد.

وی ادامه ادامه داد: عرضه سیب در بورس کالا نه تنها مشکل فروش داخلی این محصول را حل می‌کند بلکه بورس کالا می‌تواند در فروش صادراتی سیب نیز راهکارهایی را به کشاورزان استان ارائه دهد.

امانی ارزش ریالی این محصول بالای در استان را افزون بر ۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: متأسفانه سالهاست شیوه داد ستد این کالا به شکل سنتی بوده و لازم است تا با فراهم آوردن ساز و کارهای لازم به منظور ایجاد اطمینان در طرفین معامله و کشف نرخ واقعی کالا و شفافیت خرید و فروش و نیز معرفی محصول فروشنده به تعداد بیشتر خریداران و… این محصول مهم و استراتژیک استانی در بورس کالا عرضه و داد و ستد شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یادآور شد: برای ایجاد ساز و کارهای لازم یکی از کارگروه‌های فعال در این فرایند کارگروه تدوین استاندار محصول بوده که اولین جلسه آن تشکیل و موارد مربوطه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت امیدواریم در روزهای آتی شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.