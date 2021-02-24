به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سفر خود به استان کهگیلویه و بویراحمد و بازدید از مناطق زلزله‌زده و رسیدگی به وضعیت زلزله‌زدگان استان، خبر داد.

وی اظهار داشت: کار بازسازی واحدهای زلزله‌زده استان کهگیلویه و بویراحمد با آواربرداری، آغاز شده است.

تابش افزود: با توجه به مصوبه دولت برای پرداخت ۵۵ میلیون تومان بلاعوض به هر واحد مسکونی تخریب شده، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت بلاعوض‌ها را آغاز کرده است. در این زمینه ۸ میلیارد تومان از منابع بنیاد به حساب استان برای پرداخت بلاعوض به زلزله زدگان، تخصیص یافت.

زلزله سی سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ بهمن امسال با بزرگی ۵.۶ به وقوع پیوست که بر اساس آمارهایی که بنیاد مسکن ارائه کرده است، ۱۲۰۰ واحد احداثی و ۳۰۰۰ واحد تعمیری شناسایی شدند. بر اساس مصوبه هیأت دولت، میزان تسهیلات به واحدهای احداثی شهری ۱۳۰ میلیون تومان با بهره کم و ۵۵ میلیون تومان بلاعوض و برای هر واحد احداثی روستایی نیز ۱۱۰ میلیون تسهیلات با بهره کم و ۵۵ میلیون تومان بلاعوض است.