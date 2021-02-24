۹ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین سعید صالحی اظهار کرد: با اجرای قلع و قمع ۲۸ ‏مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین بیش از ۹ هکتار ‏از اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی شد. ‏

وی عنوان کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مستحدثات ‏‏۲۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی منطقه نیاق شامل دیوار کشی، ‏ساخت و ساز و فنس‌کشی قلع و قمع شد.‏

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های ‏پیشگیرانه و آموزشی ‏و ترویجی در این خصوص اضافه کرد: بی‌تردید مشارکت و نظارت ‏عمومی مردم بهترین ‏و مؤثرترین راه برای حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی و باغی می‌باشد؛ لذا پیشگیری و ‏فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی ضروری است و در ‏دستور کار مجموعه جهاد کشاورزی قرار دارد و قلع و قمع بناهای غیر مجاز به عنوان راهکار نهایی در برخورد قانونی با متخلفین لحاظ می‌گردد‏.

گفتنی است در هفته گذشته نیز با اجرای حکم تخریب ۷۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز ‏در اراضی ‏کشاورزی منطقه نجم آباد قزوین، ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی ‏آزادسازی و به چرخه کشت و کار بازگشت.‌