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۶ اسفند ۱۳۹۹، ۱۵:۵۳

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین:

۹ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین آزادسازی شد

۹ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین آزادسازی شد

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از قلع و قمع ۲۸ ‏مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز و آزادسازی ۹ هکتار از اراضی کشاورزی قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین سعید صالحی اظهار کرد: با اجرای قلع و قمع ۲۸ ‏مورد از ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین بیش از ۹ هکتار ‏از اراضی کشاورزی این شهرستان آزادسازی شد. ‏

وی عنوان کرد: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مستحدثات ‏‏۲۸ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی منطقه نیاق شامل دیوار کشی، ‏ساخت و ساز و فنس‌کشی قلع و قمع شد.‏

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با اشاره به اهمیت فعالیت‌های ‏پیشگیرانه و آموزشی ‏و ترویجی در این خصوص اضافه کرد: بی‌تردید مشارکت و نظارت ‏عمومی مردم بهترین ‏و مؤثرترین راه برای حفاظت از اراضی ارزشمند کشاورزی و باغی می‌باشد؛ لذا پیشگیری و ‏فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی ضروری است و در ‏دستور کار مجموعه جهاد کشاورزی قرار دارد و قلع و قمع بناهای غیر مجاز به عنوان راهکار نهایی در برخورد قانونی با متخلفین لحاظ می‌گردد‏.

گفتنی است در هفته گذشته نیز با اجرای حکم تخریب ۷۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز ‏در اراضی ‏کشاورزی منطقه نجم آباد قزوین، ۱۹ هکتار از اراضی کشاورزی و باغی ‏آزادسازی و به چرخه کشت و کار بازگشت.‌

کد مطلب 5155634

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۸
      1 0
      پاسخ
      چرا قبل از ساخت وساز اقدام نمیکنن ..اجازه میدن فک وفامیلای خودشون که جزوه دلالای منطقه هستن پول پارو کنن بعد مردم عادی رو بدبخت میکنن وتخریب

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