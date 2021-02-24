اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز آئین اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با حضور سردار ریحانی فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) و محمد هادی صحرایی مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه در سالن جلسات سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شد.

سردار ریحانی در این مراسم اظهار کرد: اعتقاد ما این است که اصحاب رسانه باید مشاورینی امین و منتقدینی صریح برای مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی باشند.

وی افزود: رسانه‌ها باید آسیب‌ها و نقاط تاریک را شناسایی کنند تا بتوانند به حل موضوعات جامعه کمک کنند.

فرمانده سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه تصریح کرد: صراحت لهجه و داشتن روحیه حق طلبانه برای بیان حقایق و پیشنهادات برای رسانه‌ها ضروری است.

محمد هادی صحرایی در ادامه این مراسم اظهار کرد: در چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ۳۳۵ اثر در ۱۶ موضوع و در ۱۰ قالب به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی افزود: پس از داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره ۳۴ اثر به عنوان آثار برگزیده چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر انتخاب شدند.

مسئول بسیج رسانه استان کرمانشاه تصریح کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی ارتقای کمی و کیفی رسانه‌های استان کرمانشاه در تراز انقلاب اسلامی را به همراه خواهد داشت.

صحرایی خاطر نشان کرد: چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با همکاری معاونت فرهنگی سپاه نبی اکرم (ص)، صدا و سیما استان کرمانشاه و شبکه توسعه اجتماعی رسالت برگزار شده است.

در پایان مراسم از سامان رحمتیان در بخش تیتر، صابر چهری در بخش گزارش، آرش بختیار در بخش موشن گرافی، محمد امین مهتران در بخش اینفوگرافی، فرزاد منتی در بخش عکس، آرش امیری در بخش فیلم کوتاه، سید هادی ابوطالبی در بخش مستند و سالار عشرت خواه در بخش کاریکاتور به عنوان نفرات برگزیده هر بخش تجلیل شد.