سردار قنبری: رسانه میدان نبرد فکری و عقیدتی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هماهنگی کمیته‌های یازده‌گانه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کرمانشاه بعد از ظهر دوشنبه با حضور مسئولان، فعالان رسانه‌ای و مدیران کمیته‌ها برگزار شد.

در ابتدای این نشست، محمدباقر عباسی رئیس سازمان بسیج رسانه استان، گزارشی از روند برگزاری جشنواره در سال گذشته ارائه داد و به تبیین برنامه‌های عملیاتی جشنواره در سال جاری پرداخت.

در ادامه نشست، سردار مسعود قنبری جانشین سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در سخنانی با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در شرایط کنونی، اظهار کرد: رسانه‌ها امروز در خط مقدم جنگ ترکیبی قرار دارند؛ جنگی که نه صرفاً در میدان نظامی، بلکه در عرصه فرهنگ، اجتماع و افکار عمومی جریان دارد.

وی رسانه را فراتر از ابزاری برای اطلاع‌رسانی دانست و گفت: فعالیت رسانه‌ای یک راهبرد کلان است که می‌تواند در حل بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی کند. رسانه‌ها باید با نگاهی ملی و در عین حال توجه به زیست‌بوم فرهنگی استان کرمانشاه، تولید محتوا و فعالیت‌های خود را سامان دهند تا شاهد اثرگذاری واقعی در جامعه باشیم.

سردار قنبری با اشاره به ظرفیت‌های عظیم فرهنگی و اجتماعی مردم استان، به‌ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه کرمانشاه، تصریح کرد: هر اقدام رسانه‌ای باید با شناخت دقیق از این سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی انجام شود. رسانه، میدان نبرد فکری و عقیدتی است و موفقیت در آن جز با تعامل، هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و ملی امکان‌پذیر نیست.

وی بر ضرورت سازماندهی دقیق کمیته‌های جشنواره تأکید کرد و افزود: مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی منسجم در کمیته‌ها، ضامن موفقیت جشنواره ابوذر در استان خواهد بود و این جشنواره می‌تواند الگویی در سطح کشور به شمار آید.

در پایان این نشست، با حضور سردار قنبری، احکام مدیران کمیته‌های یازده‌گانه نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان کرمانشاه برای سال ۱۴۰۴ به آنان اعطا شد؛ اقدامی که نشان از جایگاه محوری کمیته‌ها در پیشبرد اهداف این جشنواره دارد.