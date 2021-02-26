کاهش ۸ تا ۱۲ درجه ای دما در شرق و جنوب شرقی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جمعه در برخی مناطق شمال و مرکز هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان و شمال سیستان و بلوچستان بارش پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیشبینی میشود. امروز در ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات کرمان احتمال بارش برف وجود خواهد داشت.
شنبه و یکشنبه در اکثر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود و در ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف و باران پیشبینی میشود.
دوشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر، زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب شرق و شرق کشور بارش پیشبینی میشود.
سه شنبه سامانه بارشی جدید از سمت مرزهای غربی وارد کشور میشود و فعالیت این سامانه بارشی در شمال غرب، غرب سواحل دریای خزر و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و شمال شرق کشور خواهد بود.
امروز کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد در اکثر مناطق کشور رخ میدهد، این کاهش دما در شرق و جنوب شرقی حدود ۸ تا ۱۲ درجه خواهد بود.
با توجه به کاهش محسوس دما و ساعات شب تا صبح در بخشهایی از سواحل دریای خزر و مراکز استان های کشور احتمال یخبندان در معابر وجود دارد.
از شنبه تا اواخر هفته روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشور شاهد خواهیم بود و امروز در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید پیش بینی میشود، در برخی مناطق ویژه زابل این وزش باد منجر به گرد و خاک خواهد شد. همچنین امروز و فردا نواحی شرقی و مرکزی خلیج فارس مواج است.
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