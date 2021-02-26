نخستین پمپ ایرانی طرح گوره - جاسک نصب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، نخستین الکتروپمپ تلمبه‌خانه شماره ۲ با هدف نصب و پیش راه‌اندازی، در اواخر بهمن‌ماه امسال بعد از گذراندن موفق آزمون‌های عملکردی تحویل شد و هم‌اکنون این دستگاه نصب شده است.

در بهره‌برداری از فاز نخست طرح، راه‌اندازی تلمبه‌خانه شماره ۲ با چهار دستگاه پمپ هدف‌گذاری شده و در این راستا، باقی پمپ‌ها نیز در آینده‌ای نزدیک تحویل و نصب می‌شوند.

قراردادهای ساخت ۵۰ پمپ مورد نیاز طرح راهبردی انتقال نفت خام گوره - جاسک با ارزش تقریبی ۴۸ میلیون یورو، مهرماه سال گذشته بین شرکت مهندسی و توسعه نفت و شرکت‌های پمپ‌های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو امضا شده بود و به همین منظور، نخستین پمپ ۳.۲ مگاواتی ساخت داخل به این طرح راهبردی تحویل و نصب گردید.

بر اساس این گزارش، طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک، طرحی ملی و راهبردی است که با حمایت دولت و راهبری شرکت ملی نفت ایران و با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در سواحل مکران اجرا می‌شود.

از اهم پروژه‌های این طرح ملی، می‌توان به تأمین و احداث یک‌هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ سازگار با نفت ترش، احداث پنج تلمبه‌خانه و سه ایستگاه بین‌راهی خط لوله و برق‌رسانی به آنها، احداث ایستگاه‌های دریافت و ارسال توپک و ترمینال پایانی، احداث مخازن ذخیره‌سازی به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه در منطقه جاسک و احداث تأسیسات دریایی شامل سه گوی شناور، حوضچه آرامش و تأسیسات جانبی آن در سواحل مکران اشاره کرد.

با اجرای کامل طرح راهبردی گوره - جاسک، ضمن انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از میدان‌های جنوب غربی کشور به سواحل جنوب شرقی و ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام از طریق پایانه جدید جاسک، زمینه‌های اشتغال گسترده در استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان ایجاد شده و بازار کار مناسبی برای صنایع مختلف نظیر فولاد، پمپ‌سازی، لوله‌سازی، پیمانکاران نفت و گاز و دیگر سازندگان تجهیزات داخلی به‌وجود آمده است.