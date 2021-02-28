به گزارش خبرنگار مهر، کامران جعفری در آیین اختتامیه پنجمین دوره سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان که در سالن اجتماعات حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امروز شاهد برگزاری یکی دیگر از سوگواره‌هایی که عالی‌ترین هنرهای مردمی در آن جلوه می‌کند، هستیم، افزود: بی‌تردید برگزاری چنین رویدادی می‌تواند واقعه‌ای چون عاشورا را که امروز به یک فرهنگ در دنیا تبدیل شده است، تبیین کند.

وی با اشاره به اینکه در طول برگزاری پنج دوره از سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان شاهد به منصه‌ظهور گذاشته شدن ناب‌ترین جلوه‌های ذوق شعری، نقاشی و … بودیم، تصریح کرد: بدون شک برگزاری چنین سوگواره‌ای می‌تواند این فرصت را در اختیار قشر دانشجو قرار دهد تا بتوانند ارادت خود را به سالار شهیدان ادا کرده و گام‌های معنوری ارزشمندی در این راستا بردارند.

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان با تاکید بر اینکه آنچه از خروجی این سوگواره برمی‌آید، آن است که شاهد ترسیم شدن برترین آثار انسانی یعنی شهادت هستیم، ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این سوگواره ملی در طول پنج دوره برگزاری آن، کاستن فاصله دانشجوی هنرمند متعهد با جامعه مخاطب بوده که بی‌تردید با آثاری که به دبیرخانه سوگواره ارسال شده است، این موضوع را به عینه می‌توان دید.

جعفری با یادآوری اینکه این سوگواره تا به امروز در یکی از مهدهای برگزاری آیین‌های مذهبی ایران اسلامی و به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان برگزار شده است، اظهار کرد: با برگزاری این سوگواره تلاش شده است تا از ابزار هنر برای ترویج فرهنگ دینی به بهترین شکل ممکن استفاده شده و نسل جوان نیز برای تولید آثار متنوع با محوریت فرهنگ عاشورایی تشویق شوند.

رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان از ارسال ۳۰۱۸ اثر به دبیرخانه پنجمین سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان در زنجان خبر داد و یادآور شد: این سوگواره در دو بخش عمومی و ویژه برنامه‌ریزی شد که بخش عمومی شامل شعر، نثر، عکس، قطعات صوتی و تصویری عاشورایی و بخش ویژه شامل روضه‌های خانگی، وقف و همدلی مومنانه و شهدای مدافعان سلامت بود.

جعفری با بیان اینکه یکی از نقاط عطف این سوگواره، مشارکت دانشجویان اهل تسنن بود، خاطرنشان کرد: در نهایت ۳۰۱۸ اثر به دبیرخانه سوگواره ارسال شد که شامل ۱۱۶۵ اثر در بخش شعر، ۷۸۵ اثر در بخش نثر، ۶۸۱ اثر در بخش عکس و ۳۸۷ اثر در بخش قطعات صوتی و تصویری می‌شود.