روایت متفاوت اتحادیه جهانی کشتی از دو طلای ایران؛ از انتقام تا جبران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در براتیسلاوا اسلواکی، با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز و مجموع ۱۰۳ امتیاز در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت و پس از یک دهه از ایستادن روی سکوی تیمی این رقابت‌ها بازماند.

در این دوره از مسابقات، سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم با غلبه بر رقبای خود به مدال طلای جهان دست یافتند. ابوالفضل رحمانی نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم به مدال نقره رسید و اهورا خاطری در وزن ۶۱ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

با وجود کسب چهار مدال و درخشش برخی چهره‌های جوان، نتایج تیم ایران در مجموع برای قرار گرفتن روی سکوی تیمی کافی نبود. ایران با ۱۰۳ امتیاز پایین‌تر از آمریکا با ۲۰۵ امتیاز، روسیه با ۱۵۵ امتیاز و ژاپن با ۱۳۰ امتیاز قرار گرفت و به عنوان چهارمین تیم برتر جهان به کار خود پایان داد.

تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران که در سال‌های گذشته همواره یکی از مدعیان اصلی قهرمانی تیمی در رده زیر ۲۰ سال جهان بوده، این بار نتوانست به جمع سه تیم برتر راه پیدا کند و پس از ۱۰ سال، سکوی جهانی را از دست داد.

اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به مدال آوران طلایی ایران پرداخته و در این باره نوشت:

تقابل سینا خلیلی و حاجی کریموف از جمهوری آذربایجان در فینال وزن ۷۰ کیلوگرم، انگار از پیش مقدر شده بود. خلیلی در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۵ مقابل کنان حبیب‌اوف از جمهوری آذربایجان در فینال شکست خورده و به مدال نقره رسیده بود.

قهرمان سابق جهان در رده سنی زیر ۱۷ سال، این بار در فینال برابر کریموف هیچ ریسکی نکرد. او مبارزه را تهاجمی آغاز کرد و کریموف که خیلی زود از سوی داور منفعل اعلام شد، تحت فشار قرار گرفت.

خلیلی با اجرای فن‌های «اسنپ‌داون» کار کرد و نخستین امتیازهای فینال را با خاک کردن کریموف به دست آورد. او سپس پاهای کریموف را دور سرش انداخت و سه بار او را چرخاند تا در دو دقیقه ابتدایی مبارزه ۷-۰ پیش بیفتد.

خلیلی در وقت دوم تصمیم گرفت استراتژی خود را تغییر دهد و از برتری‌اش محافظت کند. کریموف یک خروج از تشک و یک خاک به دست آورد، اما این امتیازات هرگز خلیلی را تهدید نکرد و کشتی‌گیر ایرانی با نتیجه ۷-۳ مدال طلای جهان را از آن خود کرد.

خلیلی پس از این پیروزی گفت: «حریفان بسیار سختی داشتم، از جمله کشتی‌گیرانی از آمریکا و آذربایجان. آنها رقبای قدرتمندی بودند، اما من توانستم بهترین کشتی خودم را بگیرم و مدال طلا را به دست بیاورم.»

خلیلی همچنین گفت حضور یک کشتی‌گیر آذربایجانی در فینال انگیزه بیشتری برای کسب مدال طلا به او داده است؛ به‌خصوص پس از شکست سال گذشته مقابل حبیب‌اوف.

او گفت: «سال گذشته در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان، به دلیل یک لحظه غفلت مقابل حبیب‌اوف شکست خوردم. وقتی دیدم کشتی‌گیر آذربایجان به فینال رسیده، حتی خوشحال‌تر شدم و انگیزه بیشتری برای پیروزی پیدا کردم.»

محمدنژاد طلای ۱۲۵ کیلوگرم را پس گرفت

ابوالفضل محمدنژاد، قهرمان جهان زیر ۲۳ سال، برای جبران شکست سال گذشته، این بار دریشاون راس از آمریکا را با نتیجه ۵-۳ شکست داد و مدال طلایی را که در سال ۲۰۲۵ از دست داده بود، به دست آورد. راس پس از کشتی‌گیری ابتدایی روی «کلک فعالیت» قرار گرفت. او در ادامه پای محمدنژاد را گرفت، اما کشتی‌گیر ایرانی خیلی سریع از این موقعیت خارج شد و با ضدحمله، حریف را از تشک خارج کرد.

با پایان زمان کلک فعالیت، محمدنژاد ۲-۰ پیش افتاد و پس از یک خروج دیگر از تشک، برتری‌اش به ۳-۰ رسید. در وقت دوم، راس یک زیرگیری دابل‌لگ انجام داد، اما محمدنژاد با ضدحمله او را خاک کرد تا ۵-۰ پیش بیفتد. راس در پنج ثانیه پایانی با یک خروج از تشک و یک خاک، دو امتیاز گرفت، اما برای جبران کافی نبود. در نهایت، ابوالفضل محمدنژاد با نتیجه ۵-۳ قهرمان جهان شد.