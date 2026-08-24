به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری صبح یکشنبه همزمان با نخستین روز هفته دولت و در ادامه برنامههای سفر خود به استان قم، از طرح تعریض جاده قدیم قم-تهران در کیلومتر ۲۵ این محور بازدید کرد.
این بازدید با همراهی اکبر بهنامجو استاندار قم، خسرو سامری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مسئولان استان انجام شد و طی آن وضعیت اجرای طرح و مسائل مرتبط با ادامه عملیات عمرانی مورد بررسی قرار گرفت.
قائمپناه در این بازدید در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح تعریض جاده قدیم قم-تهران قرار گرفت و نیاز اعتباری پروژه برای ادامه و تسریع در روند اجرای آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
بررسی میدانی شرایط موجود در این محور، از محورهای اصلی حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در محل اجرای طرح بود و مسئولان استانی نیز مسائل و نیازهای اعتباری پروژه را در جریان این بازدید مطرح کردند.
طرح تعریض جاده قدیم قم-تهران در حال حاضر با کمبود اعتبار برای تکمیل و شتاببخشی به عملیات اجرایی مواجه است و بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور با هدف بررسی این نیاز و جلب توجه دولت به تأمین منابع مورد نیاز پروژه انجام شد.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته از سوی مسئولان استان و با هماهنگی استاندار قم، حضور معاون اجرایی رئیسجمهور در این محور فرصتی برای بررسی مستقیم موانع اعتباری طرح و ارائه وضعیت پروژه به مسئولان دولت فراهم کرد.
در جریان این بازدید، آخرین شرایط طرح تعریض و روند پیشرفت فیزیکی آن مورد توجه قرار گرفت و نیازهای مالی پروژه برای ادامه عملیات اجرایی بررسی شد.
استاندار قم و دیگر مسئولان همراه معاون اجرایی رئیسجمهور نیز در این بازدید بر اهمیت تکمیل طرح و ضرورت توجه به نیازهای اعتباری آن تأکید کردند.
جاده قدیم قم-تهران از محورهای پرتردد و مهم استان قم به شمار میرود و اجرای طرح تعریض و بهسازی آن از منظر ایمنی و تسهیل عبور و مرور زائران و مسافران این مسیر مورد توجه قرار گرفته است.
بررسی وضعیت این محور نشان میدهد که تکمیل طرح تعریض و بهسازی جاده میتواند در ارتقای شرایط تردد در این مسیر و کاهش حوادث رانندگی مؤثر باشد و از همین رو تأمین اعتبار مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی آن در دستور کار مسئولان استانی قرار گرفته است.
بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از کیلومتر ۲۵ جاده قدیم قم-تهران در ادامه برنامههای سفر وی به استان قم انجام شد و موضوع تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل این طرح، یکی از محورهای اصلی این بازدید بود.
قم- معاون اجرایی رئیسجمهور در جریان سفر به قم با حضور در کیلومتر ۲۵ جاده قدیم قم-تهران، روند اجرای طرح تعریض این محور را بررسی و نیازهای اعتباری آن را از نزدیک ارزیابی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری صبح یکشنبه همزمان با نخستین روز هفته دولت و در ادامه برنامههای سفر خود به استان قم، از طرح تعریض جاده قدیم قم-تهران در کیلومتر ۲۵ این محور بازدید کرد.
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