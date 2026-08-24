به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، برگزار شد و در جریان آن ضمن بررسی آخرین وضعیت پرونده باشگاه‌ها در فرآیند اخذ مجوز حرفه‌ای، گزارشی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در سمینار سالانه AFC در کوالالامپور ارائه شد؛ سمیناری که با حضور مدیران و کارشناسان صدور مجوز باشگاهی فدراسیون‌های عضو AFC و نمایندگان FIFA، UEFA و CONCACAF برگزار شده بود.

مائده جعفری و ماجد بلالی، کارشناسان دپارتمان صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، به نمایندگی از ایران در این نشست سه‌روزه حضور داشتند و آخرین تغییرات مقررات مسابقات باشگاهی، آیین‌نامه صدور مجوز، استانداردهای ورزشگاه‌ها، برنامه مزیت باشگاهی فیفا و الزامات جدید فوتبال بانوان را بررسی کردند.

افزایش سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده، تغییر فرمت لیگ نخبگان آسیا و افزایش تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها از ۲۴ به ۳۲ تیم بود. بر این اساس، ایران در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ از یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم به دو سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان آسیا رسید.

عملکرد باشگاه‌های ایرانی در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ نیز باعث افزایش امتیازات باشگاهی کشور شد تا ایران با عبور از قطر و قرار گرفتن در رتبه سوم غرب آسیا، برای فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸ صاحب سه سهمیه مستقیم در لیگ نخبگان و یک سهمیه مستقیم در ACL۲ شود؛ اتفاقی که فرصت مهمی برای حضور پررنگ‌تر فوتبال ایران در سطح اول باشگاهی قاره محسوب می‌شود.

افزایش معیارهای صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها

در نسخه ۲۰۲۶ آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی AFC، تعداد معیارهای ارزیابی باشگاه‌ها از پنج به هفت معیار افزایش یافته است. معیارهای ورزشی، زیرساختی، پرسنلی، حقوقی و مالی همچنان مبنای ارزیابی هستند و دو محور بازاریابی و توسعه-ثبات نیز به آنها اضافه شده‌اند.

این اصلاحات از چرخه صدور مجوز حرفه‌ای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ که از شهریورماه آغاز می‌شود، برای حضور باشگاه‌ها در رقابت‌های فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸ لازم‌الاجرا خواهد بود؛ تغییری که نشان می‌دهد استانداردهای حرفه‌ای‌گری در فوتبال آسیا وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است.

الزامات جدید استادیوم‌ها؛ چالش مهم باشگاه‌های ایرانی

آیین‌نامه جدید استادیوم‌های AFC نیز الزامات دقیق‌تری برای ورزشگاه‌های میزبان مسابقات قاره‌ای تعیین کرده است. ورزشگاه‌ها در پنج سطح A تا E طبقه‌بندی شده‌اند و حداقل سطح مورد نیاز برای میزبانی مسابقات لیگ نخبگان و ACL۲ در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۸، سطح B اعلام شده است.

یکی از الزامات مهم این سطح، مسقف بودن جایگاه اصلی و جایگاه روبه‌روی آن است؛ موضوعی که شرایط ورزشگاه‌هایی مانند آزادی، یادگار امام(ره) و شهر قدس را در کانون توجه قرار می‌دهد و ضرورت ارتقای زیرساخت‌های ورزشگاهی ایران را بیش از پیش نشان می‌دهد.

مجوز حرفه‌ای؛ شرط حضور باشگاه‌های بانوان در مسابقات آسیایی

AFC همچنین از فصل ۲۰۲۹-۲۰۲۸، اخذ مجوز حرفه‌ای را برای باشگاه‌های فوتبال بانوان متقاضی حضور در مسابقات باشگاهی آسیا الزامی کرده است. بنابراین قهرمانی در لیگ برتر بانوان و کسب سهمیه ورزشی به‌تنهایی کافی نخواهد بود و باشگاه‌ها باید الزامات حرفه‌ای را نیز احراز کنند.

این تصمیم می‌تواند گام مهمی در مسیر توسعه ساختار باشگاه‌های فوتبال بانوان و نزدیک شدن آنها به استانداردهای حرفه‌ای فوتبال آسیا باشد.

پنج باشگاه ایرانی از برنامه مزیت باشگاهی فیفا بهره‌مند شدند

در بخش دیگری از این سمینار، برنامه مزیت باشگاهی فیفا مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این برنامه، باشگاه‌هایی که بازیکنان خود را برای حضور در رقابت‌های ملی و جام جهانی در اختیار تیم‌های ملی قرار می‌دهند، در صورت قرار گرفتن بازیکن در فهرست نهایی، مشمول دریافت مزیت باشگاهی می‌شوند.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، پنج باشگاه ایرانی در مجموع حدود ۱.۵ میلیون دلار از این محل دریافت کرده‌اند؛ آماری که در مقایسه با ۱۰ باشگاه قطری و ۱۴ باشگاه ژاپنی، ظرفیت قابل توجه فوتبال ایران برای بهره‌گیری بیشتر از این برنامه را نشان می‌دهد.

تقدیر AFC از مائده جعفری

در پایان سمینار نیز دپارتمان فوتبال حرفه‌ای AFC از مائده جعفری، کارشناس دپارتمان صدور مجوز باشگاهی فدراسیون فوتبال، به پاس ۱۱ سال فعالیت مستمر در حوزه صدور مجوز باشگاهی و نقش او در مسیر حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌های فوتبال ایران تقدیر کرد.

مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد فوتبال ایران در کنار برخورداری از فرصت مهم افزایش سهمیه‌های آسیایی، با دوره‌ای تازه از استانداردهای حرفه‌ای نیز روبه‌رو است؛ دوره‌ای که در آن توسعه زیرساخت، اقتصاد باشگاه، ساختار مدیریتی و الزامات حرفه‌ای، هم‌وزن موفقیت در زمین فوتبال اهمیت پیدا کرده‌اند.