تشریح سه ضلعی مأموریت سازمان مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده، در نشست تخصصی با مدیران، روسا و کارشناسان این سازمان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر امام راحل (ره)، رهبر شهید و تمامی شهدای والامقام انقلاب اسلامی، به‌ ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را به همکاران سازمان تبریک گفت.

وی با اشاره بر ضرورت گذار از رویکردهای سنتی به سمت مدیریت مسئله‌ محور و تحولی بر چشم‌انداز سازمان در سال تحصیلی پیش رو، بر ایجاد نشاط آموزشی و پرورشی با حضور باشکوه دانش‌آموزان در مدارس تأکید ورزید.

معاون وزیر آموزش و پرورش در همین راستا اظهار داشت: در آستانه سال تحصیلی پیش روی، ضرورت دارد با نگاهی کلان و تدوین برنامه‌های عملیاتی، بسترهای حضور باشکوه آینده‌سازان کشور در کلاس‌های درس فراهم گردد. مدرسه، کانون اصلی تربیت و آموزش است و بازگشت به این فضای پویا، اولویت نخست نظام تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.

محمودزاده ضمن قدردانی از تلاش‌های جهادی تمامی فعالان حوزه‌های مختلف آموزش و پرورش در سراسر کشور، بر هم‌افزایی برای دستیابی به اهداف تربیتی و آموزشی تأکید کرد و افزود: دشمنان نظام اسلامی با شناخت دقیق از جایگاه مدرسه در اقتدار علمی،ملی و دینی ما، برنامه‌های کلانی را برای تضعیف این نهاد پیش‌بینی کرده‌اند. بنابراین، تمامی برنامه‌ریزی‌ها در مجموعه آموزش و پرورش باید با هدف تقویت اقتدار علمی، فرهنگی و تربیتی و در راستای مقابله با تحرکات دشمنان صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: حرکت‌های پرشتاب و هدفمند در درون مدارس، پشتوانه اصلی ما برای خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور است و در این مسیر، همبستگی میان ارکان آموزشی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تأکید بر فرهنگ نقدپذیری و انضباط ساختاری در سازمان

محمودزاده، بر اهمیت بهره‌گیری از خرد جمعی تأکید کرد و گفت: هدف ما ایجاد فضایی آرام و آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس در مهرماه است. در همین راستا، معتقدم باید بستر برای شنیدن دیدگاه‌ها و پیشنهادات تخصصی کارشناسان و مدیران فراهم باشد. از تمامی همکاران انتظار دارم بدون هیچ‌گونه تردیدی، نقدها و پیشنهادات خود را جهت اصلاح فرآیندها مطرح نمایند؛ چرا که مدیریت آموزش و پرورش نیازمند نگاه‌های دقیق کارشناسی است.

وی با اشاره به اقتضائات مدیریتی و لزوم حفظ انضباط اداری، تصریح کرد: تمامی اقدامات در جهت ارتقای بهره‌وری سازمانی و پیشبرد برنامه‌های کلان است. از همکاران می‌خواهم در محیطی صریح و شفاف، دغدغه‌های خود را بیان کنند و اطمینان داشته باشند که تمامی مباحث کارشناسی با دقت در سطوح مختلف مدیریتی، از لایه‌های کارشناسی تا سطوح کلان وزارتی، منعکس و پیگیری خواهد شد.

تأکید بر قاطعیت در ساماندهی مراکز غیرمجاز

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، به فعالیت مراکز غیرمجاز آموزشی پرداخت و ادامه داد: برای ما، موضوع ناترازی‌ها و فعالیت مراکز غیرمجاز، یک مسئله راهبردی است که باید با قاطعیت و همکاری بین‌دستگاهی حل‌وفصل شود. در همین راستا، از تمامی ظرفیت‌ها برای نظارت دقیق و برخورد با این قبیل اقداماتِ غیرقانونی بهره خواهیم گرفت.» ما فعالیت حتی یک مرکز غیرمجاز یا برگزاری کلاس‌های غیرقانونی را چالشی بزرگ برای نظام تعلیم و تربیت می‌دانیم و نسبت به تداوم فعالیت این مراکز بسیار حساس هستیم و معتقدیم نادیده گرفتن این موارد، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کیفیت آموزشی و پرورشی وارد می‌کند.

تمرکز سازمان مدارس غیردولتی بر تحول در کیفیت آموزشی و توسعه عدالت تربیتی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، بر اجرای طرح‌های کلان تحولی با هدف توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت تربیتی در آستانه سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

محمودزاده با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه در حوزه‌های پرورشی و فرهنگی، از آغاز برنامه‌های تخصصی در برخی استان‌های هدف خبر داد و تصریح کرد: با تمرکز بر محورهایی نظیر توسعه فرهنگ نماز در دوره متوسطه، اجرای طرح‌های مشاوره‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین آموزشی از جمله هوش مصنوعی، گام‌های مؤثری برای ارتقای توانمندی معلمان و دانش‌آموزان برداشته شده است.

وی با اشاره به تخصیص اعتبارات قابل‌توجه برای اجرای این طرح‌های راهبردی، افزود: با رفع موانع اجرایی و بهره‌گیری از منابع موجود، فرآیند اجرای این برنامه‌ها با جدیت بازآفرینی شده است تا بستر لازم برای دستیابی به اهداف کیفی و تربیتی فراهم گردد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، با تأکید بر نقش بی‌بدیل هم‌افزایی بین‌دستگاهی در تحقق عدالت آموزشی و پرورشی گفت: مشارکت حداکثری مقامات ارشد استانی و نهادهای مسئول در اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی نشان‌دهنده نگاه بلند دولت به اولویتِ کیفیت و عدالت در عرصه تعلیم و تربیت است. ارزیابی‌های صورت‌گرفته از عملکردها نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر در شاخص‌های آموزشی و پرورشی است که با شفاف‌سازی فرآیندها و رفع ابهامات، مسیر توسعه بیش از پیش را هموار می‌سازد.