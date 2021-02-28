نامزدهای نهایی جایزه مهرگان علم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جایزه مهرگان، هفت کتاب زیست‌محیطی و هفت تشکل مردم‌نهاد راه‌یافته به مرحله نهایی چهاردهمین و پانزدهمین دوره جایزه مهرگان علم معرفی شدند.

دبیرخانه جایزه مهرگان پیش‌تر اسامی پنج نامزد نهایی دریافت جایزه مهرگان علم در بخش «یک عمر تلاش در عرصه محیط‌زیست» را در گزارش قبلی خود اعلام کرده بود.

اسامی برگزیدگان و تقدیرشدگان این دوره جایزه مهرگان علم در سه بخش بهترین کتاب‌های علمی- زیست‌محیطی، برترین تشکل‌های زیست‌محیطی (NGO)ها و اثرگذارترین شخصیت‌های محیط زیست ایران، ساعت ۱۴ روز پنجشنبه ۱۴ اسفند مقارن با روز جهانی حیات وحش و اولین سالروز درگذشت مهندس اسکندر فیروز رییس هیأت داوران جایزه مهرگان علم در کانال تلگرام جایزه مهرگان به نشانی https://t.me/mehreganprize_fa اعلام می‌شود.

هم‌زمان با اعلام برگزیدگان، برای بزرگداشت دو شخصیت تأثیرگذار محیط‌زیست ایران زنده‌یادان اسکندر فیروز بنیان‌گذار سازمان محیط زیست و هنریک مجنونیان نویسنده، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه یادمانی مجازی برگزار خواهد شد.

داوری این دوره‌ جایزه مهرگان علم را هفت‌تن از کارشناسان محیط زیست ایران، زنده‌یاد اسکندر فیروز، و هوشنگ ضیایی، اسماعیل کهرم، عبدالحسین وهاب‌زاده، محمد درویش، زهرا قلیچی‌پور و مژگان جمشیدی بر عهده داشتند.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان با قدردانی از داوران جایزه مهرگان علم گفت: داوران ۱۸ ماه پیش کار خود را با بررسی ۱۴۳ عنوان کتاب علمی- زیست‌محیطی، ارزیابی علمکرد ۵۶ تشکل مردم‌نهاد و اثربخشیِ تلاش ۱۲ شخصیت نامزد دریافت جایزه‌ی ”یک عمر تلاش“ آغاز کردند. ۱۴ کتاب، ۱۴ تشکل زیست‌محیطی و ۵ شخصیت انتخاب شدند اما داوران برای گزینش ۷ کتاب و ۷ تشکل نهایی، کار دشوارتری پیش رو داشتند؛ چرا که کتاب‌ها از سطح کیفی نزدیک به هم برخوردار بودند و تقریباً همه تشکل‌های انتخاب‌شده نیز عملکرد درخشان، مؤثر و قابل قبولی داشتند. در نهایت این مرحله از انتخاب‌ها نیز انجام شد و نامزدهای نهایی سه بخش جایزه مهرگان علم مشخص شدند.

فراخوان دوره‌های شانزدهم و هفدهم جایزه مهرگان علم که به کتاب‌های علمی منتشر شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و همچنین عملکرد تشکل‌های زیست‌محیطی در این بازه زمانی اختصاص دارد متعاقباً منتشر خواهد شد.

جداول نامزدهای نهایی جشنواره مذکور به ترتیب زیر هستند:

فهرست ۷ کتاب زیست‌محیطی راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم

دوره‌های چهاردهم و پانزدهم (سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶)

ردیف نام کتاب ( به نظم الفبایی) نویسنده / مترجم ناشر ۱ در جست‌وجوی طبیعت - غریزه‌ی زیست‌گرایی ادوارد ویلسون / کاوه فیض‌اللهی نشر نو ۲ دیوارها را برداریم... (مجموعه عکس کودک و طبیعت)

- دوزبانه - پوریا قلیچ‌خانی نقش مانا ۳ راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران

(ویراست نخست) کامران کمالی ایرانشناسی ۴ طبیعت از منظر بوم‌شناسی در شاعرانگی نصرت‌الله صفائیان جغد ۵ فواید تالاب‌ها ( ارزش‌ها و کارکردهای تالاب‌ها ) هنریک مجنونیان، ناهید احمدی، زهرا قلیچی‌پور، نازنین جامعی معارف ۶ قُرُق شکسته جنگل‌های هیرکانی کاسپیانی ایران حنیف رضا گلزار رسانش نوین ۷ مارهای ایران مهدی رجبی‌زاده ایرانشناسی

پنج نامزد نهایی دریافت جایزه مهرگان علم

در بخش «یک عمر تلاش در عرصه محیط زیست»

( به نظم الفبایی)

۱ حسین آخانی دکترای زیست‌شناسی از دانشگاه مونیخ آلمان،

استاد دانشگاه تهران، نویسنده و کُنشگر محیط زیست برای مجموعه آثار و خدمات ۲ مظفر افشار کنشگر محیط زیست، احیاکننده درختان بلوط در خرم‌آباد و دامنه رشته کوه‌های زاگرس برای کارآفرینی و

خدمات آموزشی و ترویجی ۳ هایده شیرزادی دکترای اکولوژی از دانشگاه کاسل آلمان،

کارشناس ارشد محیط زیست و کارآفرین اجتماعی برای کارآفرینی و

خدمات آموزشی و ترویجی ۴ زنده‌یاد هنریک مجنونیان نویسنده، مترجم، پژوهشگر، استاد دانشگاه

و کنشگر محیط زیست برای مجموعه آثار و خدمات ۵ علی یخکشی فوق دکترای سیاست و منابع طبیعی از دانشگاه گوتینگن آلمان، استاد دانشگاه گوتینگن، استاد بازنشسته

دانشگاه تهران، نویسنده و کُنشگر محیط زیست برای مجموعه آثار و خدمات

فهرست ۷ تشکل مردم‌نهاد راه‌یافته به مرحله نهایی جایزه مهرگان علم

دوره‌های چهاردهم و پانزدهم (سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۶)