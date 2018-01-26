گردهمایی داوران جایزه مهرگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران مرحله مقدماتی و مرحله نهایی جایزه مهرگان ادب، نشست یک روزه خود را با گفتگوهای اقناعی برای انتخاب کتاب‌های برگزیده هفدهمین و هجدهمین دوره این جایزه در محل دبیرخانه جایزه مهرگان برگزار کردند.

هدف از این نشست ۱۲ ساعته، ارزیابی دسته‌جمعی آثار و دستیابی به توافق میان اکثریت داوران برای معرفی ٢١ رمان از میان ٤٨ رمان راه یافته به این مرحله و همچنین شناخت ٢١ مجموعه داستان از میان ٣٨ مجموعه داستان بود که در دو بخش صبح و بعد از ظهر برگزار شد.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان در ابتدای این جلسه گفت: شک ندارم که خواندن ٥٢٧ رمان و مجموعه داستان کوتاه در این دوره جایزه مهرگان کار بسیار سختی بوده و نیاز به صرف وقت زیاد داشته است.

مدیر جایزه مهرگان در ادامه گفت: جواد اسحاقیان، مهدی غبرایی، علیرضا سیف‌الدینی، لیلا صادقی، حسین آتش‌پرور، سیاوش گلشیری، حسین ورجانی، سودابه سلگی، ابوالفضل حسینی، و مدیر و اعضای دبیرخانه مهرگان در این نشست یک روزه حضور داشتند. در این دوره جایزه مهرگان ادب علاوه بر انتخاب بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان فارسی، تندیس و جایزه مهرگان ادب «یک عمر تلاش در عرصه نوشتن» نیز به یکی از نویسندگان کشور، تعلق می گیرد.

زرگر در پایان گفت: چهره بزرگ ادبیات معاصر توسط هیأت داوران مهرگان ادب نامزد دریافت این جایزه شده‌اند، داوران در این بخش از جوایز مهرگان، مجموعه آثار یک نویسنده و تأثیرگذاری نوشته‌ها و سخنان او را بر جریان داستان‌نویسی معاصر ایران بررسی می کنند و به اتفاق آرا یک تن را انتخاب خواهند کرد.