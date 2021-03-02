تولید چهار هزار و ۵۰۰ تن فرآورده های گیاهی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، محمد مرادی اظهار کرد: در سال ۹۹ بیش از چهار هزار تن گیاه دارویی در استان تولید شده است و کردستان از این لحاظ جزو استان‌های موفق کشور بوده است.

وی افزود: اغلب گیاهان دارویی کشت شده در استان شامل گل محمدی، موسیر، سیر، زعفران، سماق، گلرنگ، آویشن و سیاه دانه است و شرایط آب و هوایی مطلوب و اراضی مناسب زمینه لازم را برای توسعه هرچه بیشتر گیاهان دارویی در کردستان فراهم کرده است.

مرادی خاطرنشان کرد: چهار واحد فرآوری گیاهان دارویی در استان فعال هستند که امسال چهار هزار و ۵۰۰ تن عرقیات، شربت و قرص گیاهی تولید کرده اند.

مجری طرح توسعه گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تصریح کرد: بدون شک با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی بیشتر در زمینه تولید گیاهان دارویی می‌توان جایگاه استان را در کشور ارتقا داد و زمینه ساز اشتغال بیش از پیش جوانان در این عرصه شد.

مرادی خاطرنشان کرد: آموزش کشاورزان، پرداخت تسهیلات، اهدا بذر و نشا یارانه‌ای و بسترسازی مناسب به منظور ایجاد بازار خرید گیاهان دارویی از جمله تمهیداتی است که برای توسعه این حوزه در استان در نظر گرفته شده است.