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۱۳ اسفند ۱۳۹۹، ۲:۳۰

سخنگوی وزارت خارجه روسیه هشدار داد؛

آمریکا با آتش بازی نکند/سیاست فشار بر روسیه شکست خورده است

آمریکا با آتش بازی نکند/سیاست فشار بر روسیه شکست خورده است

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن واکنش شدید به اقدام آمریکا در خصوص تحریم مسکو، این اقدام واشنگتن را شکست خورده دانست و از آمریکا خواست تا با آتش بازی نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اقدام آمریکا در خصوص قرار دادن ۷ مقام و ۱۴ نهاد این کشور در فهرست تحریم‌های جدید واشنگتن علیه مسکو، واکنش نشان داده و در این خصوص به واشنگتن هشدار داد.

بر اساس این گزارش، «ماریا زاخارووا» گفت که پاسخ روسیه به تحریم‌های آمریکا الزاماً متقارن نبوده و تصمیم واشنگتن یک پیروزی پوچ و یک حمله خصمانه است که تأثیری در سیاست مسکو نخواهد داشت.

زاخارووا تاکید کرد: وقتی دلیل اعمال تحریم‌ها، تحریک آگاهانه مبتنی بر ادعای «مسمومیت» ناوالنی با برخی «سلاح‌های شیمیایی» اعلام می‌شود، این پوچی است که پیروز می‌شود. همه اینها فقط بهانه‌ای برای ادامه دخالت آشکار در امور داخلی ما است. ما قصد ادامه تحمل این موضوع را نداریم. ما بر اساس اصل متقابل واکنش نشان خواهیم داد، البته نه لزوماً به شکلی متقارن.

وی همچنین افزود: دولت آمریکا دست به یک حمله خصمانه ضد روسیه زده و در تبانی با اتحادیه اروپا اقدامات تحریمی بعدی را به منظور «مجازات مسکو» اعلام کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه سخنان خود گفت: برای همکاران در ایالات متحده احتمالاً درک ادعاهای واهی به دلیل روحیه انحصار طلبی و کنار آمدن با آن دشوار است. محاسبات برای تحمیل مسائلی به روسیه از طریق اعمال تحریم‌ها یا فشارهای دیگر در گذشته شکست خورده است، و اکنون نیز شکست خواهد خورد.

زاخارووا افزود: اگر ایالات متحده آمادگی انجام گفتگوهای برابر و مبتنی بر (درخواست‌های) معقول را ندارد، این انتخاب آنها بوده و به خودشان بستگی دارد. صرف نظر از تعصب ایالات متحده بر موضوع تحریم، ما به طور مداوم و قاطعانه از منافع ملی خود دفاع و با هرگونه اقدام خصمانه‌ای مقابله خواهیم کرد. درخواست ما از همکارانمان این است که با آتش بازی نکنند.

کد مطلب 5160510

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