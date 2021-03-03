دومین جلسه انجمن علمی-ادبی خانه مداحان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه انجمن علمی ادبی مداحان «آذری زبان» با رعایت اصول بهداشتی در تاریخ سه شنبه ۱۲ اسفندماه در خانه مداحان کشور برگزار شد.

موضوعات اشعار خوانده شده در این جلسه اختصاص به مناجات ماه رجب، مدح امیرمومنان علی (ع)، مرثیه حضرت زینب (س) و … داشت. همچنین موضوعات اجتماعی و برنامه شعرخوانی شاعران، مداحی مداحان، نقد اشعار، آموزش ادبیات آذری، ارائه مقالات علمی از دیگر برنامه‌های این نشست محسوب می‌شد.

کتاب «مشق شاعری» تألیف محمدقولی میاب یکی از کتاب‌هایی بود که در این جلسه برای راهنمایی و استفاده شاعران و مداحان اهل بیت (ع) معرفی شد؛ گفتنی است آموزش ادبیات فارسی و ترکی به شیوه جدید در این کتاب بیان شده است.

پس از اتمام این نشست، شرکت کنندگان، از نمایشگاه کتاب‌های علمی، آموزشی و مقالات پژوهشی در خانه مداحان بازدید کردند و با فعالیت‌های آموزشی این مؤسسه آشنا شدند.

یادآور می‌شود نمایشگاه کتاب خانه مداحان، هر روز در ساعات اداری آماده خدمت رسانی به علاقمندان و پژوهشگران می‌باشد.