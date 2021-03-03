چت روم های صوتی توئیتر برای کاربران اندروید عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، توئیتر چت روم های صوتی خود به نام «اسپیسز» (Spaces) را برای کاربران اندروید ارائه کرد.
این شبکه اجتماعی در ماه ژانویه نسخهای محدود از قابلیت چت صوتی را برای مقابله با اپ «کلاب هاوس» در iOS عرضه کرد. تمام کاربران توئیتر روی اپ iOS این پلتفرم قادر به عضویت در سرویس مذکور و گوش دادن به پیامها هستند، اما فقط تعداد اندکی از آنها قادر به میزبانی یک چت هستند.
توئیتر اعلام کرده بود در آغاز «اسپیسز» را در اختیار گروه بسیار کوچکی قرار میدهد. اما اکنون کاربران اندروید این اپ نیز میتوانند عضوی از «اسپیسز» شوند و به پیامهای صوتی گوش کنند.
البته شبکه اجتماعی مذکور در بیانیه خود اشاره نکرده آیا کاربران اندروید قادر به میزبانی در سرویس «اسپیسز» خواهند بود یا خیر. اما به نظر میرسد این گروه از کاربران قادر به صحبت کردن و گوش کردن در سرویس هستند اما نمیتوانند میزبان چت های خود باشند.
توئیتر در ایمیلی به ورج اعلام کرد کاربران اندروید و iOS به زودی میتوانند چت صوتی را در «اسپیسز» آغاز کنند.
طی ماههای گذشته توئیتر قابلیتهای صوتی خود را گسترش داده و علاوه بر عرضه نسخه بتا «اسپیسز» در ماه ژوئن ۲۰۲۰ قابلیت توئیت های صوتی را در iOSو برای عدهای محدود از کاربران فراهم کرد. این گروه میتوانستند پیامهای صوتی به مدت ۱۴۰ ثانیه را ضبط و ارسال کنند. همچنین شبکه اجتماعی مذکور از ماه گذشته پشتیبانی از پیامهای صوتی خصوصی برای کاربران اندروید وiOS را در هند آغاز کرده است.
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