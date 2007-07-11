مناقشه بر نحوه استفاده از دستگاههای الکترونیکی در نماز

به گزارش خبرنگار مهر، یک خانواده یمنی مقیم امارات دستنوشته پیامبر اکرم (ص) به هرقل یا هراکلیوس پادشاه رم شرقی را که قدمت آن به بیش از هزار سال پیش می‌رسد، نگهداری می‌‌کرده است.

کشف دستنوشته منسوب به پیامبر اکرم (ص) به پادشاه رم

کارشناسان و متخصصان قدمت نامه پیامبر اکرم(ص) به هرقل یا هراکلیوس پادشاه رم شرقی را به بیش از هزار سال پیش تخمین زدند که بر اساس اسناد معتبر و با استفاده از تکنولوژی روز این قدمت به اثبات رسیده است. اگر چه خبرگزاریها گفته اند که نامه اصلی پیامبر اکرم (ص) به پادشاه رم در بانک مرکز اردن و یا در موزه اسلامی استانبول نگهداری می شد اما این نامه تنها نسخه موجود از نامه به پادشاه رم است که بیش از هزار سال توسط نبی اکرم(ص) نوشته شده و در همه جهان اسلام بی نظیر است.



طول این نامه به 31 سانتی متر و عرض آن به 20 سانتی متر می رسد و کارشناسان گفته اند که بر ورق بردی و با جوهر خاص آن دوران نوشته شده و هیچ نامه ای از این نوع ورق بعد از سال 300 سال هجری نوشته نشده است.



بر اساس کارشناسیهایی از سوی متخصصان آلمانی و مصری طول عمر این نامه کمتر از هزار سال نیست و دکتر کوریا از بخش دستنوشته های عربی کتابخانه ملی برلین، پروفسور دی ام استاد دانشگاه کلن و از بخش دستنوشته های عربی موزه برلین و دکتر آدولف گروهمن از کتابخانه مصر اعلام کردند که این نسخه ما بین دو قرن دوم و سوم هجری نوشته شده است و خود رمیها یه منظور ترس از از بین رفتن آن سعی در حفظ آن کردند .

موزه حضرت لوط (ع) در اردن ساخته می‌شود

پس از کشف غار لوط (ع) در جنوب اردن و بازسازی این بنای تاریخی، موزه حضرت لوط (ع) به منظور ارائه این اثر تاریخی برای بازدید کنندگان در حال ساخت است. وزارت گردشگری اردن اعلام کرد: ساختمان موزه حضرت لوط (ع) که 200 متر از غار لوط (ع) فاصله دارد به منظور ارائه و حفظ میراث تمدن و تاریخ زندگی و موقعیت قوم لوط بزودی افتتاح خواهد شد.

غار لوط (ع) در جنوب اردن در استان کرک واقع شده است که در سال 1986 کشف شد و عملیات بازسازی و ترمیم آن بیش از ده سال طول کشیده است . این غار به گفته محققان به بیش از 5 هزار سال پیش باز می گردد. بر روی دیوارهای این غار نوشته ها، تصاویر و عکسهایی از حیوانات، گیاهان و درختانی است که داستان زندگی حضرت لوط، قوم او، نحوه زندگی مردم آن دوران را به تصویر کشیده است. این بنا از سنگهای بسیار قدیمی ساخته شده است.

مناقشه بر سر نحوه استفاده از دستگاههای الکترونیکی در هنگام نماز

دار الفتوای مصر طی فتوای اخیر استفاده از دستگاههای صوتی الکترونیکی به نام " الرفیق" را در نمازهای یومیه فرادی جایز خواند. این در حالی است که استادان شریعت و فقه این فتوا را به منزله کوتاهی مفتی مصر قلمداد کردند. فتوایی که از دارالفتوای مصر و توسط دکتر علی جمعه مفتی مصر صادر شده است، استفاده از دستگاه صوتی الکترونیکی الرفیق را در نماز فرادی جایز می داند. در نماز فرادی شخص خود بی آنکه بشنود، تلاوت می کند. اما دارالفتوای مصر استفاده از این دستگاه را نه تنها منع نکرده بلکه تحسین نیز کرده و به این منظور دلایلی آورده است که استفاده از آن را جایز توصیف می کند.

طی این گزارش آمده است که این دستگاه علاوه بر اینکه به نمازگزار امکان می دهد تا آیات بیشتری بخواند، امکان سهل انگاری در نماز را بسیار کاهش می دهد به ویژه برای افراد کهنسال که به راحتی نمی توانند تمرکز کنند مسئله مهمی به شمار می رود. از دیگر ویژگیهای این دستگاه این است که به مسلمانان جهان به ویژه آنهایی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند و نمی‌توانند به زبان عربی صحبت کنند این امکان را می دهد تا به صورت صحیح به خواندن قرآن و نماز اقدام کنند و با قرائت مکرر اشتباهات آنها از بین برود.

مناقشه بر سر استفاده یا عدم استفاده از دستگاههای الکترونیکی در نماز

صدور فتوای مذکور اختلافی میان اساتید شریعت و محققان این حوزه ایجاد کرد که هر کدام با دلایلی نظرات خود را بیان کردند. دکتر نصر فرید واصل مفتی سابق مصر و استاد فقه دانشگاه الازهر گفت: استفاده از این تکنولوژی در نمازهای فرادی مانعی ندارد؛ حکم استفاده از این دستگاه با عدم تأثیرگذاری بر قلب نمازگزار مجاز است. این دستگاه از دستاوردهای معاصر به شمار می رود تا کتاب خدا حفظ و در نماز از آن بهره گیری شود. همچنین هیچ تأثیری بر نماز یا تمرکز بر آن ندارد. چرا که نمازگزار آنچه را که از دستگاه می شنود، می خواند و اگر به منظور عدم خطا در نماز و با صدای کم شنیده شود، مانعی ندارد. در نماز جماعت امام ممکن است این دستگاه را به منظور جلوگیری از فراموشی یا خطا در گوشش قرار دهد، او مجاز است و دیگران که پشت او نماز می خوانند مجاز به استفاده نیستند.

دکتر عبدالرحمان عدوی استاد فقه و عضو مجمع تحقیقات اسلامی با بیان اینکه این دستگاه نماز شخص را زایل می کند، خضوع و خشوع او را از بین می برد، استفاده از آنرا مجاز ندانست و یاد آور شد: هنگامی که انسان به نماز می ایستد باید از همه اموری که تمرکز او را بر هم می زند دوری کند و نماز انسان جز با خضوع و خشوع مقبول نیست . استفاده از این دستگاه در نماز مردود است؛ چرا که خشوع قلب، فکر و حواس انسان را از خدا دور می کند و علاوه بر زایل شدن نماز مانع از مقبول شدن آن می شود.

دکتر احمد طه ریان استاد فقه دانشگاه الازهر و عضو مجمع فقهای شریعت آمریکا نیز استفاده از این دستگاه را مجاز ندانست و با اشاره به آیات قرآن که آمده است: "هنگامی که قرآن خوانده می شود به آن گوش دهید " به ضرورت گوش دادن آیات الهی در قرآن اشاره کرد و گفت: استفاده از این دستگاه یعنی عدم گوش دادن قرآن که با آیات موجود منافات دارد. زیرا این دستگاه او را از تدبر مطلوب بر حذر می دارد و تدبر شایسته تر از حفظ قرآن است.

تقویت روح همزیستی و همبستگی بین مسلمانان و مسیحیان ضروری است

شرکت کنندگان در همایش بین المللی " گفتگوی اسلام و مسیحیت "در سودان با یادآوری ضرورت صلح و تحکم وحدت میان مسلمانان و مسیحیان، تعمیق روح همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان این دو دین الهی را مورد تأکید قرار دادند .

دکتر ازهری تجانی وزیر ارشاد و اوقاف سودان اظهار داشت: این همایش به ادامه صلح و تثبیت و تحکیم وحدت در زمینه رفع مشکلات و مسائل بشری تأکید می کند تا به واسطه برگزاری این همایش، گفتگوهای علمی و موضوعی و همچنین روح همبستگی و همزیستی میان مسلمانان و مسیحیان تعمیق یافته و از سوی دیگر نقش آنها در بسط و توسعه امنیت و نقش مساجد و کلیساها مورد تأکید قرار گیرد.

"توافقنامه عدم خصومت میان ادیان الهی" امضا شد

شرکت کنندگان در همایش "گفتگوی مسلمانان و مسیحیان" ضمن تشریح رسالت دینی قوی و واحد میان ادیان الهی، توافقنامه عدم خصومت میان ادیان اسلام و مسیحیت را امضا کردند.

شرکت کنندگان در همایش فوق زمینه ای برای بهبود روابط میان مسلمانان و مسیحیان را بر اساس شخصیت، هویت، فرهنگ و تمدن مسلمانان به دور از افراط و تفریط فراهم کرده و توافقنامه ای مبنی بر عدم خصومت میان ادیان به منظور تثبیت و تحکیم روابط میان آنها به امضا رساندند .

همایش بین المللی "گفتگوی اسلام و مسیحیت" به منظور بهره گیری از تجارب همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و مسیحیان و بررسی ریشه های ادیان اسلام و مسیحیت، همزیستی و تسامح دینی از روز چهارشنبه 13 تیر آغاز و جمعه 15 تیر ماه به پایان رسید.

تعامل دانشگاههای اسلامی گامی در راستای اشاعه فرهنگ اسلام است

عبدالله ترکی در همایش "شیوه مطالعات اسلامی" در اندونزی گفت: تغییرات جهان امروز بسیار سریع است و در فرهنگهای مختلف به سرعت وارد می شود، دانشگاهها از جمله نهادهایی هستند که نقش مهمی در رشد مسلمانان داشته، تعامل هوشمندانه آنها با یکدیگر گامی ارزشمند در راستای اشاعه فرهنگ غنی اسلام است .

به گزارش مهر، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی رئیس انجمن دانشگاههای اسلامی گفت: این همایش به منظور تثبیت همکاری کشورهای اسلامی جهت خدمت رسانی به مسلمانان و ارتباط بیشتر با مناطق جنوب شرقی آسیا برگزار شده است . این همایش علمی ضمن اطلاع رسانی به مسلمانان و بیداری آنها، وحدت شیوه های تحقیقاتی را از سوی دانشگاههای اسلامی منجر می شود.

رئیس انجمن دانشگاههای اسلامی افزود: تغییراتی که در جهان امروز رخ می دهد، بسیار سریع است و در فرهنگهای مختلف به سرعت وارد می شود. بنابراین مسلمانان باید به پیشرفت و ترقی خود در تعامل با دیگری اقدام کنند تا همکاری میان گروهها و شخصیتهای امت و مشارکت در خدمت رسانی به مسائل انسانی فراهم شود.

ائمه جمعه ابوظبی با کارکردهای اینترنت آشنا می‌شوند

شورای امور اسلامی و اوقاف امارات در نظر دارد تا خطبه‌های نماز جمعه مساجد ابوظبی را از طریق پست الکترونیکی برای ائمه جمعه ارسال کند. از این رو به منظور رفع نگرانی ائمه‌ جمعه ناآشنا به کامپیوتر، دوره‌های آموزشی در راستای آگاهی از تکنولوژی روز برای آنها برگزار می‌کند.

خطبه‌های نماز جمعه در امارات پیش از این از طریق فکس و یا پست معمولی به ائمه مساجد می رسید، اما شورای امور اسلامی و اوقاف ابوظبی تصمیم گرفته است تا به زودی پست الکترونیکی را جایگزین روشهای مذکور کند. خطبه های نماز جمعه با دستگاه الکترونیکی" ام پی تری" ضبط و در آرشیو الکترونیکی اینترنت محافظت می شود و مورد استفاده ائمه قرار می‌گیرد.

این مسئله یعنی بهره گیری از کامیپوتر و اینترنت و به طور کلی تکنولوژی روز، منجر به نگرانی برخی از ائمه‌ای شد که با نحوه کار با کامپیوتر و اینترنت آشنایی ندارند، از این رو شورای مذکور طی دوره‌های آموزشی آنها را با تکنولوژی روز آگاه می‌کند.

همچنین این شورا تصمیم دارد تا یکی از مساجد ابوظبی را انتخاب کند و در آن خطبه‌های جمعه را به زبان انگلیسی ارائه دهد.این کار که به منظور اطلاع‌رسانی از ماهیت و محتوای خطبه های نماز جمعه است، پیش از این به زبان اردو برای اقلیت هندی و پاکستانی طی ارائه می‌شد.

فیلم مستند "تمدن مسیحی" در سوریه ساخته می شود

نقش و جایگاه مسیحیان عرب در تاریخ کشور سوریه، در قالب فیلم مستندی درباره تاریخ و تمدن مسیحیت در این کشور مورد بررسی قرار می گیرد .شبکه الجزیره سوریه در نظر دارد فیلمی درباره تاریخ و تمدن دین مسیح بسازد تا ضمن بررسی نظرات و آراء اندیشمندان، محققان و علمای دین اسلام و مسیحیت، نقش آنها را در جامعه سوریه بررسی کند.

این شبکه به منظور دستیابی به خواست خود و پیشبرد ساخت فیلم قرار است با جمعی از اندیشمندان و محققان سوری دیدار کرده و نقش مسیحیت در کشور سوریه را مورد بررسی قرار دهد.

اقلیت مسلمان از تفسیر قرآن به زبان انگلیسی بهره مند می شوند

نسخه جدیدی از تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی در مصر تهیه شده تا ضمن بهره گیری اقلیت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی، رسالت اسلام نیز تبیین شود. رجب عبدالمنصف معاون وزارت اوقاف شورای عالی امور اسلامی مصر گفت: این شورا چاپ نسخه جدید از ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی را به کمیته متخصص در این زمینه داد تا پس از بررسیهای لازم و تصحیح غلط های موجود، آن را چاپ کند .

این نسخه جدید از تفسیر قرآن کریم به زبان انگلیسی در کشورهای غیر اسلامی استفاده می شود تا اقلیت مسلمان از مبانی قرآن بهره مند شوند. وزارت اوقاف این کشور این نسخه های قرآن را به سفارت مصر در کشورهای غیر اسلامی ارسال می کند تا از طریق آن میان مراکز اسلامی، شوراهای گفتگوی اسلام و غرب و میان اقلیت مسلمان توزیع شده تا رسالت معرفی اسلام در خارج از کشورهای اسلامی اجرا شود.

مرکز "اخلاق محیط زیست" در لیبی تأسیس می شود

در پی برگزاری نشست " اخلاق محیط زیست" بر تأسیس مرکز " اخلاق محیط زیست " تأکید شد و کارشناسان نظرات خود را درباره آب، تنوعات حیاتی، چگونگی بهره گیری بهتر از محیط زیست، استفاده از نیرو، تغییر آب و هوا ارائه کردند. اعلان تأسیس این مرکز به منظور توسعه و پیشرفت در هزاره سوم به شمار می رود که طی آن در توافقنامه های بین المللی و اسناد و مدارک موجود بر این مسئله تأکید شده است.

به گزارش مهر، در چارچوب فعالیتهایی که کمیته اخلاق محیط زیست، سازمانها، شورهای اسلامی اخلاق، علوم و تکنولوژی و کارشناسان در این زمینه ارائه کردند، حمایت از محیط زیست به منظور بهره گیری نسل آینده و حفاظت از آن مورد تأکید قرار گرفت . طی این نشست کارشناسان جهت تلاش برای محافظت از سلامتی محیط زیست، طبیعت و تثبیت بعد اخلاقی برای استفاده از محیط زیست خواستار تشکیل کمیته ای توجیهی برای ساماندهی اهداف و اجرای فعالیتهای این مرکز شدند.

گذرگاه جدید عابران پیاده در اطراف مسجدالاقصی تعبیه می‌شود

مسئولان اسرائیلی اعلام کردند که طرح احداث گذرگاه جدید برای عابران پیاده در حرم شریف در حال انجام است، از این رو حفاریهای نزدیک منطقه را متوقف کردند تا بتوانند گذرگاه جدید را بسازند. شهرداری قدس اعلام کرد: این اقدام مانند ساخت پلی کوچک است تا عابران بتوانند از طریق این پل عبور کرده و به حرم شریف برسند. اقدامات و حفاریهای اولیه اعتراضات زیادی را میان مسلمانان بر انگیخت و بحران میان فلسطین و اسرائیل را افزایش داد.

از این رو فلسطینیان حفاریهای اسرائیل را محکوم کرده و گفتند: این اقدام به پایه های مسجدالاقصی ضرر رسانده وبرای اسرائیل عواقب بدی به دنبال دارد. این تعرض به مسجدالاقصی، در ادامه حفارهای مستمر نزدیک باب المغاربه یکی از درهای اصلی مسجد است.

اسرائیل گفت: فعالیتهای ترمیم و بازسازی به منظور ساخت گذرگاهی جدید برای عابران پیاده امری ضروری برای زائران به شمار می رود . این گذرگاه موقتی وسیله‌ای برای رسیدن به مسجدالاقصی است؛ چرا که قرنها پیش گذرگاهی در این منطقه وجود داشت که با گذشت زمان تخریب شد و جز خرابه از آن باقی نماند، از این رو این گذرگاه جدید جای گذرگاه قبلی است و اقدام جدید به شمار نمی رود.

احداث پل عابر پیاده برای زائران مسجدالحرام

رئیس امور مسجدالحرام و مسجدالنبی از احداث پل عابر پیاده در مسجدالحرام به منظور کاهش ازدحام جمعیت هنگام خروج از مسجد خبر داد .هدف از اجرای این طرح تسریع در حرکت زائرن در هنگام خروج از مسجدالحرام است تا به راحتی بتوانند به این مکان مقدس وارد و یا از آن خارج شوند.

بخش جنوبی مسجدالحرام هنگام خروج نمازگزاران بسیار شلوغ است، این طرح و ساخت پل عابر پیاده منجر به کاهش ازدحام در این بخش شده و رفت و آمد زائران و نمازگزاران را تسهیل می کند. طول پل مذکور 70 متر، عرض آن 15 متر و ارتفاع آن به صورت پلکانی است که دور اول به مسجدالحرام و دور آخر به خیابان باب اجیاد منتهی می شود . استفاده اولیه از این پل در ماه مبارک رمضان امکانپذیر خواهد بود.

همایش "ادبیات اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "ادبیات اسلامی" به منظور تبیین رسالت ادبیات اسلامی و اهداف آن از امروز در امان آغاز و تا 25 تیرماه برقرار است.

همایش " ادبیات اسلامی" با مشارکت سفارت کشورهای اسلامی و مجمع جهانی ادبیات اسلامی به منظور استفاده بهتر از ادبیات اسلامی در اردن برگزار می‌شود. موضوعاتی چون: رسالت ادبیات اسلامی، مفهوم و اهداف ادبیات اسلامی، تبیین مفاهیم ادبیات در اسلام، تأسیس و تکوین انجمن جهانی ادبیات اسلامی و وظیفه ادبیات اسلامی در این همایش مورد بررسی قرار می گیرند.

بخشی از این همایش به راویان ادبیات اسلامی اختصاص دارد. در حاشیه این همایش نمایشگاه نشریات انجمن جهانی ادبیات اسلامی نیز افتتاح می‌شود.

همایش "هنر معماری مساجد" در الجزایر برگزار می‌شود

وزارت امور دینی و اوقاف الجزایر همایش بین المللی " هنر معماری مساجد " در الجزایر را طی ماه مبارک رمضان برگزار می کند . بوعبدالله غلام الله وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر در راستای برگزاری همایش " هنر معماری مساجد" در ماه مبارک رمضان گفت: این همایش در راستای بررسی شیوه معماری مساجد در جهان اسلام برگزار می شود. طی این همایش قرار است معماری مساجد، تاریخچه و قدمت آنها مورد بررسی قرار گیرد.

معماری اسلامی و غیر اسلامی نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی این همایش عنوان شده اند . هنر معماری اسلامی از نشانه های تمدن اسلامی به شمار می رود و در این همایش سعی می شود تا عمق تمدن و تاریخ غنی اسلام با یکی از جلوه های آن چون معماری معرفی شود تا علاوه بر جایگاه اسلام و مساجد، هنر مسلمانان نیز تبیین شود.

طب اسلامی" در اردن بررسی می‌شود

همایش بین المللی "طب اسلامی" به منظور بررسی تاریخ طب اسلام و با هدف احیا و تأکید بر هویت اسلامی از 8 آگوست (17 مرداد ماه) طی سه روز در اردن برگزار می شود. این همایش استفاده از گیاهان داروهایی در درمان بیماریها که در طب اسلامی قرنها پیش مورد توجه بوده را مورد بررسی قرار می دهد.

شرکت کنندگان در همایش فوق ایمان به اهمیت احیای طب اسلامی، توسعه آن و تلاش برای حفظ آن را مورد بررسی قرار داده و ضمن ارتقاء سطح بیداری به ارائه دستاوردهایی که مسلمانان در زمینه طبی و پزشکی مطرح کرده‌اند، می پردازند. این همایش با مشارکت علمایی از اردن، فلسطین، تونس، مراکش، الجزایر، لبنان، مصر، لیبی، پاکستان، اوگاندا، فرانسه، آمریکا، دانمارک و سوئیس برگزار می شود.

در این همایش 30 کارگاه مختلف به همراه جلسات اطلاع رسانی و ارائه 60 مقاله برگزار می شود. این همایش با نظارت اجلاس سازمانهای عربی و با همکاری تعدادی از شوراهای محلی امور تحقیقات علمی و پزشکی و با مشارکت کارشناسان و اندیشمندان برگزار می‌شود.

همایش "آموزش و جهانی شدن" در مراکش بررسی می‌شود

پنجمین همایش آموزش و پرورش با موضوع " آموزش و جهانی شدن" آوریل سال 2008 در رباط پایتخت مراکش برگزار می شود. در پی برگزاری نشست مقدماتی شورای عالی آموزش و پرورش در جده، شرکت کنندگان با طرح برگزاری پنجمین همایش آموزش و پرورش با محوریت " آموزش و جهانی شدن" موافقت کردند.

