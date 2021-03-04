کشف ۱۳۰۰ پکیج و رادیاتور احتکارشده

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان البرز در پی گشت‌زنی‌های تلفیقی با سازمان صمت و اداره تعزیرات حکومتی استان، از یک انبار دپو پکیج و رادیاتور در منطقه "بلوار دانش‌آموز" کرج مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با حضور کارشناسان سازمان صمت از انبار دپو کالاها بازدید و در بازرسی از آنجا ،۱۵۰ عدد پکیج و بالغ بر یک هزار و ۱۵۰ عدد رادیاتور در اندازه و مارک‌های مختلف کشف کردند.

فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف‌شده ۲۱ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه مالک انبار دستگیر و مکان مورد نظر نیز مهر و موم و متهم پس از انجام تحقیقات به همراه کالاهای کشف‌شده، برای سیر مراحل قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز معرفی شد.

کشف انبار دپوی مواد محترقه در کرج

وی بیان کرد: همچنین در پی دریافت گزارشی مبنی بر خرید و فروش و نگهداری مواد محترقه توسط فردی در سطح شهر کرج شناسایی و دستگیری نامبرده در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان البرز قرار گرفت. مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی فروشنده مواد محترقه را شناسایی و وی را در یکی از مناطق کرج دستگیر کردند.

سردار محمدیان تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی ضمن اعتراف به جرم خود مبنی بر دپو مواد محترقه قاچاق در یک انباری در خیابان چالوس به فروش مواد محترقه نیز در سطح گسترده اقرار کرد.

وی خاطرنشان کرد: مأموران پس از اعزام به محل انبار ۲۴۶ هزار و ۱۷۵ عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز و قاچاق فاقد هرگونه مدارک معتبر و گمرکی، شامل ۲۱۹ هزار و ۶۰۰ عدد ترقه کبریتی، ۲ هزار و ۱۶۰ عدد انواع ترقه، ۴۸۰۰ عدد فشفشه، بمبک ترقه‌ای ۹۰۰ عدد، آبشار ۹ هزار و ۴۰۰ عدد و لانچر هوایی ۳۱۵ عدد کشف کردند و انبار مورد نظر نیز مهر و موم شد.

فرمانده انتظامی البرز با بیان اینکه بر اساس نظر کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: متهم به همراه مواد محترقه کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. ‌