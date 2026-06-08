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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶

احتکار ۱۶۰پکیج رادیاتور در گرمسار؛ پای سودجو به تعزیرات باز شد

احتکار ۱۶۰پکیج رادیاتور در گرمسار؛ پای سودجو به تعزیرات باز شد

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف یک انبار مخفی در گرمسار خبر داد که در آن ۱۶۰دستگاه پکیج رادیاتور احتکار شده بود، گفت: ارزش این کالاها، ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی غروب دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، بیان کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی گرمسار مبنی بر احتکار موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی ها حاکی از نگهداری پکیج رادیاتور در انبار بود لذا با هماهنگی های لازم از این فروشگاه بازدید لازم به عمل آمد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه در این بازدید ۱۶۰ پکیج رادیاتور کشف شد، ادامه داد: این کالاها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود.

تقدیسی اظهار کرد: ارزش این کالاهای کشفی از انبار لوازم خانگی طبق نظر کارشناسان امر ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می شود.

وی از دستگیری یک متهم در این راستا خبر داد و اضافه کرد: این فرد سود جو به اداره تعزیرات حکومتی گرمسار معرفی شده است.

کد مطلب 6854322

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