چین ۱۲ فضانورد به فضا می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، به گفته «یانگ لیوی» معاون مهندس ارشد برنامه فضایی سرنشین دار چین، این کشور تصمیم دارد تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۲ نفر به فضا بفرستد تا ایستگاهی در مدار زمین بسازند.

او در حاشیه کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی مردم چین گفت: قرار است در برنامه فضانوردی چین، ۱۱ مأموریت در سال جاری و آینده انجام شود از جمله ارسال ماژول اصلی ایستگاه فضایی چینی، ارسال یک بخش آزمایشی، پرتاب فضاپیمای سرنشین دار و ۱۲ فضانورد به فضا.

در همین راستا لیوی جوانان را تشویق کرده تا در این برنامه شرکت کنند و وعده داده در آینده نزدیک فرصت‌های پرواز فضایی بیشتری فراهم خواهد شد.

اکتبر ۲۰۲۰ میلادی چین سومین مرحله استخدام فضانورد خود را تکمیل کرد که طی آن ۱۷ مرد و یک زن انتخاب شدند. هدف اصلی این طرح کمک به ساخت یک ایستگاه فضایی چینی دائم در فضا است. دولت این کشور تصمیم دارد در ۲۰۲۲ میلادی آن را افتتاح کند.

در مرحله اول کمپین استخدام فضانورد چین در دهه ۱۹۹۰ میلادی ۷ فضانورد و در مرحله دوم که در ۲۰۱۰ برگزاری شد، ۷ فضانورد دیگر انتخاب شدند. اما فقط ۱۱ نفر از آنان به فضا سفر کردند. همه فضانوردان استخدامی نیز قبلاً در ارتش خدمت کرده بودند.

از آنجا که ساخت ایستگاه فضایی بین‌المللی نیازمند مهارت‌های مختلفی است، مقامات چین در مرحله سوم استخدام فضانورد، متخصصان غیر نظامی را انتخاب می‌کنند.