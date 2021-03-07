آغاز عملیات اجرایی کارخانه جدید روغن نباتی نرگس شیراز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شیراز به عنوان هشتمین کلانشهر آلوده کشور به خاطر توسعه سریع با مسئله آلودگی هوا مواجه است. آلودگی‌های زیست محیطی و هوای شهر شیراز که تهدیدی برای سلامتی شهروندان به شمار می‌رود نشأت گرفته از مشاغل آلاینده و مزاحم در بافت و حریم شهری همچون کارخانه روغن نباتی، کارخانه سیمان، کارخانه پشم شیشه، کارخانه لاستیک سازی دنا و کارخانه نشاسته گیری و نیز منابع خانگی و تجاری و وسایل نقلیه موتوری است.

امروز پس از سال‌ها با اهتمام سهامداران و مدیران کارخانه نرگس شیراز آئین کلنگ‌زنی طرح انتقال کارخانه روغن نرگس شیراز و عملیات اجرایی انتقال این کارخانه با پیش بینی سرمایه‌گذاری ۱۷۸۰ میلیارد تومانی و ظرفیت تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن روغن با حضور عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان استانی با هدف افزایش تولید و اشتغال در منطقه ویژه اقتصادی شیراز آغاز شد.

شرکت روغن نباتی شیراز که قدمتی ۶۶ ساله دارد در سال ۱۳۳۳ در زمینی به مساحت ۹۳ هزار و ۷۵۰ مترمربع با عنوان کارخانه پنبه پاک‌کنی در شیراز احداث شد و پس از آن با افزایش گرایش و رغبت عموم مردم به جایگزینی روغن‌های نباتی به جای روغن‌های حیوانی، فرآیند تصفیه این کارخانه با ظرفیت ۶۰ تن در روز راه‌اندازی و به تدریج به ظرفیت کنونی ۳۰۰ تن در روز که شامل تصفیه و بسته‌بندی انواع روغن‌های نباتی مایع، جامد مصرف خانوار، مارگارین و روغن‌های ویژه صنف و صنعت است، افزایش یافت.

عباس تابش معاون وزیر صمت با بیان اینکه با احداث کارخانه جدید روغن نباتی در شیراز، زمینه استقلال در تولید و همچنین رفع نیاز به واردات روغن خام در کشور را فراهم خواهد شد، اظهار داشت: یکی از مطالباتی که در سطح استان فارس و به خصوص در کلانشهر شیراز وجود داشت، جابه‌جایی صنایع آلاینده از جمله روغن نباتی شیراز به خارج از فضای شهری بود.

وی افزود: مشکلات اقتصادی موجود در کشور که عامل آن تحریم‌های ظالمانه و عظیمی است باعث شده تا رزمندگان اقتصادی عمر و سرمایه خود را برای رفاه عامه مردم هزینه کرده و در این راه تلاش‌های مثمرثمری انجام دهند.

تابش با بیان اینکه برطرف کردن نیاز داخلی و تامین کالای استراتژیک کشور نیز از ثمراتی است که کارخانه روغن نباتی شیراز به همراه خواهد داشت، گفت: ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و جلب سرمایه گذاری از نکاتی است که باید در ایجاد کارخانه‌های جدید مد نظر فعالین اقتصادی قرار گیرد.

جارودی مدیر گروه غذایی هولدینگ سهامدار نیز با اشاره به حجم عظیم تأمین سرمایه مورد نیاز کارخانه از مسئولین ذیربط گفت در جهت رفع موانع این تأمین سرمایه و پیش برد سریع ساخت این کارخانه جدید در سطح استان دست همکاری همه مسئولین دغدغه مند شهرستان و استان را به گرمی خواهیم فشرد.

مدیرعامل کارخانه روغن نباتی شیراز هم گفت: پیش‌بینی کردیم در فاز اول با توجه به اینکه بخشی از تجهیزات فعلی کارخانه قابل جابجایی هست تولید ۳۰۰ تن در روز را داشته باشیم و در فاز نهایی با ۵۰۰ تن تولید در روز، به بهره‌برداری خواهد رسید.

بیگ‌محمدی با اشاره به آلاینده بودن این کارخانه، افزود: برای ارتقاء و تثبیت کیفیت هوای کلان شهر شیراز و ارتقاء سطح سلامت شهروندان این کارخانه از سطح کلانشهر شیراز به منطقه ویژه اقتصادی جا به جا شد.

وی تصریح کرد: سرمایه گذاری که برای این واحد اقتصادی در نظر گرفته شده است بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و با پیش بینی‌های انجام شده ساخت کامل این واحد صنعتی حداقل ۵ سال به طول خواهد انجامید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم گفت: عملیات اجرایی طرح انتقال و احداث کارخانه روغن نباتی نرگس شیراز در منطقه ویژه اقتصادی شیراز به مساحت ۸ و ۴ دهم هکتار توسط بخش خصوصی با اشتغال یک هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم آغاز شد.

حمید رضا ایزدی با بیان این که ظرفیت سالیانه تولیدات این کارخانه در طرح جدید ۱۸۰ هزار تن در سال است، ادامه داد: تولید و بسته بندی محصولات تولیدی در این کارخانه شامل انواع روغن مایع آفتابگردان، سرخ کردنی، روغن نیمه جامد تصفیه شده آفتابگردان، مارگارین مایع و کره کاکائو ویژه صنوف، صنایع و خانوار می‌شود که با بهره برداری از این طرح انتقالی مقدار تولید به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار کرد: به دنبال راه‌اندازی کامل و بهره‌برداری از این واحد تولیدی جهش قابل توجهی را در بخش تولید روغن گیاهی غذایی در سطح استان شاهد خواهیم بود که نیاز فارس و جنوب کشور را تامین می‌کند.

رئیس صمت فارس به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تولید و اشتغال استان اشاره و بیان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی در فارس می‌تواند جهش تولید در بخش‌های دیگر و همچنین رونق اشتغال و سرمایه‌گذاری را رقم بزند.

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