مرگ دلخراش کارگر مشهدی در پی گیر افتادن در دستگاه تولید پلاستیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از مرگ یک مرد ۴۷ ساله در پی گیرافتادن در دستگاه تولید پلاستیک در جاده مشهد-گلبهار خبر داد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد بیان کرد: این حادثه به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۵۰ و ۳۶ به محل اعزام شدند.

وی افزود: بر اساس اعلام عوامل اورژانس حاضر در صحنه، پیش از انجام عملیات رهاسازی، مرگ این کارگر تأیید شد.

فرخنده تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات رهاسازی را انجام داده و پیکر بی‌جان وی را تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده این کارگر، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.