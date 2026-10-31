عامل اصلی حفاری غیرمجاز در محوطه باستانی کرخه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اسماعیلی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی از معتمدان محلی مبنی بر فعالیت باند حفاری غیرمجاز در محوطه باستانی بیت‌مشهوط شهرستان کرخه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قرار گرفت.

وی با اشاره به هماهنگی‌های قضایی و انتظامی، افزود: در عملیاتی منسجم و با دستور مقام قضائی، همکاری کلانتری ۱۲ شاوور و مشارکت نیروهای پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان‌های شوش و کرخه، یکی از عوامل اصلی حفاری‌های غیرمجاز که در تاریکی شب با استفاده از فلزیاب فعالیت می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان تصریح کرد: بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، متهم علاوه بر فعالیت مستقیم در محوطه تاریخی، با استفاده از دستگاه فلزیاب اقدام به شناسایی و نشانه‌گذاری نقاط مورد نظر برای تعدادی از حفاران غیرمجاز می‌کرد تا زمینه دسترسی غیرقانونی آن‌ها به اشیای تاریخی و فرهنگی فراهم شود.

اسماعیلی بیان کرد: در جریان این عملیات سرنشینان یک دستگاه خودرو نیز از محل متواری شدند که خودروی مذکور توقیف شد و تلاش برای دستگیری متهمان متواری ادامه دارد.

وی یادآور شد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی با جدیت در دستور کار قرار دارد و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا تعرض به محوطه‌های تاریخی، مراتب را سریعاً به یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند.