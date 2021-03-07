کلید اولیه آزمون دکتری ۲۰ اسفند منتشر می شود/ فرصت ۱۴ روزه اعتراض

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ برای پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در روز جمعه ۱۵ اسفند ۹۹ برگزار شد.

زرین آمیزی یادآور شد: تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر در این آزمون ثبت نام کرده بودند که حدود ۹۰ درصد کارت آزمون را دریافت کرده و در آزمون شرکت کردند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کلید اولیه آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۰ اسفند در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان ۱۴ روز مهلت دارند اعتراض خود را از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش اعلام کنند.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی صبح جمعه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد. ۱۸۵ هزار و ۶۹ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده‌اند که این تعداد داوطلب در ۲۴۲ کد رشته، ۲۱۰ حوزه امتحانی و ۱۱۰ شهرستان آزمون خود را برگزار کردند.

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۰ در هفته آخر فروردین ۱۴۰۰ منتشر می‌شود و داوطلبان مجاز در هفته اول اردیبهشت ماه می‌توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.